Rufián contradiu Junqueras i no garanteix el suport d'ERC als decrets d'habitatge

Votarà ERC els decrets d'habitatge elaborats pel govern espanyol en la sessió extraordinària d'aquest divendres al Congrés dels Diputats? Si s'atenen les paraules d'Oriol Junqueras, president del partit, no hi ha dubte: els textos rebran el suport dels set diputats republicans a Madrid. Si es para atenció a les declaracions de Gabriel Rufián, no està tan clar. "Revisarem el text fins a l'última coma. Els decrets del PSOE s'han de mirar a contrallum", ha determinat Rufián, cap de files d'ERC al Congrés, en declaracions abans d'entrar a l'hemicicle. "M'és igual a qui contradic, els llegiré fins a l'última coma", ha remarcat el portaveu dels republicans a Madrid, en referència al que ha dit Junqueras.
Què havia dit prèviament el president d'ERC, en aquest cas des dels passadissos del Congrés? Ha assenyalat que faran costat als decrets, malgrat trobar-los insuficients. "Són clarament insuficients perquè no van a l'arrel de la qüestió, que és com incrementem l'oferta d'habitatge en el sistema", ha remarcat. Ha estat en aquest context que faran costat a "totes aquelles mesures" adreçades a solucionar el "drama" habitacional. També ha apostat per la rehabilitació, amb aquests arguments generals: "És més ràpida, és més immediata, és més capil·lar i arriba més de pressa a tot arreu, afecta el conjunt del territori i tenen també un efecte positiu en la transferència i generació de riquesa".
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres un dels dos decrets llei d’habitatge anunciats pel govern espanyol que preveu "mesures urgents". El text concreta elements de la nova norma, com ara un apartat que fa referència als fons voltor, però limita a "qualsevol entitat física o jurídica" la compra d'habitatges per sota del 70% del seu valor o una clàusula per respectar la legislació catalana de lloguer temporal i d’habitacions. El text també inclou un capítol on s’indica que les comunitats autonònomes seran les encarregades d’evitar els desnonaments de llogaters que hagin acumulat deutes amb els propietaris dels habitatges, i que posteriorment l’Estat les "compensarà".
"Quan no s’ofereixi una alternativa habitacional per part de les comunitats autònomes, estaran obligades a enervar (pagar el deute amb el propietari) l'acció en un termini de dos mesos. Durant aquests dos mesos es mantindrà el procés suspès. En cas d'enervar-se, es posarà fi al procés judicial. En cas de no enervar-se l’acció en el termini de dos mesos, es mantindrà la suspensió fins que l'Administració competent compleixi la seva obligació", apunta el redactat del decret. Segons la norma, i d’acord amb les estadístiques, aquesta regulació serà aplicable "a la immensa majoria dels casos de desnonament". Pel que fa a la compensació, s’apunta només que anirà a càrrec de l'Estat.