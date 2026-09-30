Illa planteja una reforma del codi penal per endurir les penes per tinença d'armes

Salvador Illa s'ha reservat un anunci per la segona jornada del debat de política general: promoure al Congrés una reforma del codi penal per endurir les penes per la tinença d'armes blanques i armes de foc. Així ho ha explicat en la rèplica -breu- a Junts, a qui ha demanat que doni suport a la proposta. "El codi penal espanyol ha quedat desfasat i cal adaptar-lo a la realitat", ha afirmat el president de la Generalitat, que ha constatat que hi ha un increment dels delictes de tinença d'armes, en la línia del que proposa Europa. El Govern proposa penes més altes que suposin un ingrés efectiu a la presó pels delinqüents, reforçar l'efecte dissuasiu de les sancions per dificultar la tinença il·legal d'armes a Catalunya, i equiparar les penes a les de la majoria de països europeus. Resposta de Junts? "Treballem-hi".
Què planteja el Govern? Exercir la facultat del Parlament d'exercir la iniciativa legislativa i portar al Congrés una proposta de reforma de codi penal que modifiqui, concretament, els articles 563, 564 i 565 per tal d'endurir les penes. Passar d'1 a 3 anys fins a 2 a 4 anys per tinença d'armes prohibides o modificades; passar d'1 a 2 anys fins a 18 mesos a 3 anys per les armes curtes sense llicència; incorporar agreujants per augmentar les penes fins a 4 anys en armes curtes i fins a tres anys en armes llargues. I afegir també com a agreujant l'exhibició de l'arma en públic, davant de menors o de persones vulnerables, de manera que no es pugui aplicar rebaixes i s'imposi la pena en la meitat superior.
Aquest increment de penes acostaria o equipararia la legislació espanyola a la d'Itàlia, Alemanya, França o Portugal, on les penes poden arribar fins als cinc anys de presó. Això faria que s'eliminés la diferència de penalització i que no fos tan atractiu com ara exhibir armes de foc a l'Estat. "Ens agradaria comptar amb Junts en aquesta iniciativa al Congrés", ha demanat Illa.
Un increment de delictes
Els incidents amb ús d'arma de foc real el primer semestre d'aquest 2026 han augmentat un 45% respecte del mateix període de l'any passat, segons les dades dels Mossos d'Esquadra. En total s'han fet servir armes de foc real en 68 casos, amb un total de 27 ferits i 6 ferits. Els Mossos han recollit 450 elements balístics entre bales, beines i altres. A més, també han crescut un 31% els incidents on hi ha hagut presència d'armes de foc reals, encara que només s'hagin exhibit però no usat. En concret, han passat de 88 a 127 entre el primer semestre del 2025 i la primera meitat del 2026.
En els últims tres o quatre anys, els Mossos tenen constància de poc més de 600 incidents anuals amb presència d'armes de foc. En el primer semestre d'aquest any n'hi ha hagut 305, així que es manté la tendència. D'aquests incidents, el 42% són amb armes de foc reals, el 17% són amb armes de foc simulades i en el 41% dels casos es dubta si l'arma era real o simulada. Cada cop es fan servir més armes reals i menys simulades.
La policia catalana ha intervingut aquest en la primera meitat de l'any un total de 179 armes de foc reals, un 15% més que l'any passat. Les armes de foc curtes han passat de ser el 54% del total intervingut al 60%. Això és degut, segons fonts policials, al fet que aquestes són cada cop més barates, i també comporta que s'exhibeixin o es facin servir més sovint, i no només per part de grups organitzats, sinó també per part de delinqüents individuals. Així mateix, també hi ha un efecte contagi entre bandes criminals, sobretot de narcotraficants, que es volen protegir dels atacs o assalts d'altres grups. No obstant això, no s'ha notat un increment d'homicidis amb arma de foc.
Hi haurà ampliació.