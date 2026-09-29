La CUP critica les mesures d'Illa en habitatge: «Vol pagar el rescat als segrestadors»

La CUP ha vist un Salvador Illa "fent malabars" en habitatge però a qui no li surten els números. Així ho ha apuntat el diputat Xavier Pellicer, que ha considerat que discurs del president és "buit, sense concrecions i sense compromisos creïbles". A la formació no l'han convençut les propostes en habitatge perquè consideren que tracten de "pagar el rescat als segrestadors" en referència als fons propietaris d'edificis. "Diu que a Catalunya qui la fa la paga, però els responsables de la crisi més greu en habitatge mai paguen", ha criticat Pellicer, que ha demanat que tots aquests pisos propietats dels fons voltors passin al parc d'habitatge públic. La CUP també ha lamentat que Illa hagi "negat" el dret a decidir i parli d'un país que està unit davant l'arribada de l'extrema dreta: "Veu el que vol, és un president cínic", ha conclòs.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla activa tres noves vies per «intervenir el mercat» de l'habitatge Oriol March\r\n\r\n