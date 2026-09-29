El Govern planteja el reconeixement dels docents com a «autoritat pública»

Anunci en matèria educativa al debat de política general al Parlament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat aquest dimarts el reconeixement dels docents com a "autoritat pública". El Govern ho plantejarà pròximament als grups parlamentaris per tal que s'acordi la regulació del reconeixement de l’autoritat pública dels professionals dels centres educatius no universitaris. "'Fes cas al mestre' ens han dit a tots i a totes alguna vegada. Ben dit està i ben fet està fer-ho complir", ha dit Illa davant els diputats de la cambra catalana.
Quin és el motiu d'aquest reconeixement? Illa ha recordat que l'èxit educatiu es genera en la "relació dels alumnes amb el seu professor" i per això ha defensat que cal reforçar l'autoritat dels docents per "millorar la funció docent i la convivència". El cap de l'executiu ha dit que volen reconèixer explícitament la condició d'autoritat pública dels mestres i que això passa per "reforçar la seva consideració social" i per protegir-los en l’exercici de les seves funcions. "Volem escoltar i consensuar amb els grups parlamentaris la millor manera de fer-ho", ha conclòs el president de la Generalitat.
Tot plegat, en plena crisi de l'educació, que porta de corcoll el Govern i dona munició a l'oposició. No es pot descartar que, del debat, en surti reprovada la consellera d'Educació, Esther Niubó, qüestionada per tots els grups parlamentaris. En tot cas, Illa ha defensat un augment de recursos -arribar al 6% del PIB, que admet que no serà senzill- i, després, ha defensat un canvi de model. "Llapis i paper, i reduir les pantalles. Més Rodoreda i menys scroll", ha volgut resumir. Juntament amb l'habitatge, la situació a les aules serà un altre dels grans eixos del debat d'aquesta setmana.
De puntetes pel finançament
De què més ha parlat Illa durant la seva intervenció? El president ha repassat diverses carpetes, però ha passat de puntetes pel finançament -s'ha limitat a demanar-ne l'aprovació al Congrés i a no eternitzar el debat. "S'estima al país es mesura per assumir responsabilitats; és hora de la coherència i la valentia", ha indicat Illa, en un missatge dirigit a Junts per Catalunya, peça clau per aconseguir que la proposta s'aprovi a la cambra espanyola en els pròxims mesos.
Missatge a Puigdemont
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Bones dades de seguretat: "Catalunya és més segura"
En seguretat, Illa ha advertit que hi ha "tolerància zero" davant "qui converteix la criminalitat en forma de vida i la multireincidència en ofici". En aquesta línia, ha reiterat que a Catalunya "qui la fa la paga, sense excepcions" i que qui cometi un delicte serà detingut i posat a disposició judicial. Ha defensat que les dades sobre seguretat evolucionen positivament i ha assegurat que la criminalitat i els delictes han caigut en els dos anys al capdavant del Govern. Per la "prioritat" de protegir la ciutadania, el president ha recordat que hi haurà més mossos d'esquadra i que es vol arribar als 25.000 agents de cara al 2030. Per altra banda, ha defensat "més eficàcia judicial" amb l'ampliació de la plantilla de jutges i amb la reducció del termini dels judicis ràpids.
Una cimera per la democràcia
Illa també ha parlat de la situació del món i de la disjuntiva entre democràcia i autoritarisme. “La democràcia és la nostra principal causa, no és abstracta, en depèn el nostra model de vida i la convivència”, ha dit, i ha demanat “defensar i exercir la democràcia cada dia a tot arreu”, també al món digital. Illa ha fet una crida als demòcrates a unir-se per la causa comuna de la democràcia. “Catalunya estarà en primera línia”, ha dit, i ha anunciat que Catalunya acollirà al novembre una conferència de regions per la democràcia, que aglutinarà territoris del món compromesos amb la democràcia. “Estem convençuts que els demòcrates són majoria”, ha afirmat.