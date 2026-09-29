ERC critica el discurs d'Illa: «Avorrit en la forma i sense ambició en el fons»

A ERC no ha convençut el discurs de Salvador Illa al debat de política general: "Ha estat avorrit en la forma i sense ambició de país en el fons". Aquesta és la definició que ha fet la portaveu parlamentària dels republicans, Ester Capella, que ha lamentat que la proposta del president es limita a "anar fent" però que no estableix quin model vol per a Catalunya. Sobre els anuncis en habitatge, Capella ha considerat que són "una gota en una oceà" i que no satisfan les necessitats actuals. "A aquest Govern li manca ambició nacional, però també social", ha sentenciat. Per altra banda, la portaveu parlamentària d'ERC ha respost a Illa que la independència "no trenca ni ha trencat res" mentre que ha celebrat que defensés el nou finançament i la llengua catalana, dos dels acords d'investidura.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla activa tres noves vies per «intervenir el mercat» de l'habitatge Oriol March\r\n\r\n