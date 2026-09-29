Sílvia Orriols prioritza el ple de Ripoll i no s'escolta Illa al debat de política general al Parlament

Absència destacada en l'inici del debat de política general al Parlament. La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, no és al ple que aquest dimarts a la tarda ha arrencat amb el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa. El motiu, segons informen fonts del partit, és que el discurs d'Illa ha arrancat a les 16 hores i a les 19.30 Orriols ha decidit prioritzar la presència al ple de l'Ajuntament de Ripoll. Quan va entrar com a diputada va renunciar al sou d'alcaldessa per incompatibilitat de salaris i va quedar-se el del Parlament, que és el doble que el de la batllia.\r\n\r\nA la sessió del Parlament hi han assistit pràcticament tots els diputats de la cambra -també l'única representant d'Aliança, la diputada Rosa Maria Soberana-, com és habitual en aquest discurs anual, amb l'única excepció obligada dels diputats a l'exili Carles Puigdemont i Lluís Puig, i dues diputades del PSC que han delegat el seu vot. Durant aquest dimarts es fa el discurs d'Illa i la sessió quedarà suspesa fins dimecres al matí, quan serà el torn dels grups per ordre de diputats i la previsió és que Aliança comparegui a la tarda.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\n\r\nEXCLUSIVA\r\n\r\nEl Parlament desmenteix Orriols: cap retirada de paraula i només cinc interrupcions en 500 intervencions Lluís Girona Boffi\r\n\r\n