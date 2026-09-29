Catalunya acollirà al novembre una conferència de regions en defensa de la democràcia

Salvador Illa ha dit que el món es debat entre democràcia o autoritarisme i ha garantit que Catalunya “tria democràcia”. “La democràcia és la nostra principal causa, no és abstracta, en depèn el nostra model de vida i la convivència”, ha dit, i ha demanat “defensar i exercir la democràcia cada dia a tot arreu”, també al món digital. En aquest sentit, ha demanat evitar la concentració de poder en grans plataformes tecnològiques. Davant el risc de creure que la democràcia no ofereix respostes, llla ha dit que la democràcia és la garantia per impulsar polítiques i serveis públics per a tothom. “La democràcia ens permet viure i pensar en llibertat”, ha dit. Illa ha fet una crida als demòcrates a unir-se per la causa comuna de la democràcia. “Catalunya estarà en primera línia”, ha dit, i ha anunciat que Catalunya acollirà al novembre una conferència de regions per la democràcia, que aglutinarà territoris del món compromesos amb la democràcia. “Estem convençuts que els demòcrates són majoria”, ha afirmat. “Més democràcia i més Europa”, ha insistit, i ha recordat que no res es possible políticament sense “l'escala europea”, i ha defensat que Catalunya ha de ser present a la Unió Europea. En aquest sentit, ha defensat la feina que s'està fent per aconseguir l'oficialitat del català “malgrat els impediments de qui no entén la pluralitat de l'Estat”.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nHabitatge al centre i crisi en educació: així arriba Illa al gran debat del Parlament Bernat Surroca Albet\r\n\r\n\r\n \r\n