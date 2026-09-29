Illa demana l'aplicació de l'amnistia: «Vull que el president Puigdemont sigui al pròxim debat»

"Espero que en el proper debat que tinguem, comptem amb la presència del president Carles Puigdemont". Aquest és el missatge que ha donat el president de la Generalitat, Salvador Illa, al debat de política general per demanar l'aplicació plena de l'amnistia al líder de Junts mentre que també s'ha referit als diputats Lluís Puig i Josep Maria Jové, amb causes també obertes pel procés. En paral·lel, s'ha referit al president d'ERC: "Vull que Oriol Junqueras tingui restituïts els seus drets polítics", ha assegurat. Illa ha recordat que la norma té l'aval del TJUE i del TC i que cal que tots els tribunals l'apliquin "sense més dilacions". "Volem una Catalunya més unida i no volem posar en risc la prosperitat tornant a les divisions del passat", ha dit Illa, que ha demanat "fer memòria": "Quan les costures de la convivència s'han esquinçat, hem anat pel pedregar".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nL'amnistia va endavant: què els espera a Puigdemont i a Junqueras? Oriol March\r\n\r\n