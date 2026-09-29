El Govern activarà finalment l'oficina antidesnonaments a finals d'any

El Govern ha anunciat aquest dimarts que la unitat antidesnonaments -pactada amb els Comuns l'octubre de l'any passat- començarà a funcionar a finals d'aquest 2026 o principis de 2027. Així ho ha explicat la portaveu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha assegurat que és una "molt bona proposta", que comptarà d'entrada amb 40 milions d'euros i la contractació d'una cinquantena de persones, i estarà desplegada arreu del territori per actuar "de manera preventiva" abans d'arribar al límit del desnonament, i coordinar totes les recursos que actuen en casos així.
La unitat antidesnonaments -oficialment anomenada Servei de Protecció i Estabilitat Residencial- havia d'estar en marxa abans de l'estiu. Es va licitar fa uns mesos, però una empresa del Tercer Sector va presentar recurs i això ho ha alentit tot uns mesos. Ara, amb el recurs ja resolt -i que dona la raó a la Generalitat-, el Departament de Territori procedirà a la licitació i execució, perquè pugui començar a funcionar aquesta unitat. En tot cas, Paneque ha volgut reivindicar la feina que fa la Generalitat per oferir alternatives en casos de desnonament. "No deixem ningú sense alternativa", ha assegurat.
Noves mesures al gran debat del Parlament
L'habitatge ocuparà “una posició central” en el debat de política general. Tant el president com el Govern volen oferir “mesures addicionals” per mirar de pal·liar l'emergència habitacional, especialment per protegir les famílies vulnerables i ampliar el parc d'habitatge. Paneque ha demanat als grups un debat “propositiu i constructiu”, que més enllà de ser un repàs de greuges i denúncies, també es posin “propostes de millora”, per exemple en l'habitatge però també en l'àmbit de l'educació. “Esperem més diàleg que soroll, més propostes que consignes i més institucions que trinxeres”, ha reblat. Paneque ha evitat donar detalls concrets sobre les propostes que farà el president.
De tota manera, ha recordat els fronts del Govern en habitatge: construir més habitatge, actuar en l'habitatge ja construït, on hi ha marge d'actuació, i muscular la regulació del mercat, on també es pot avançar sobretot per protegir les famílies més vulnerables. La portaveu del Govern no ha volgut valorar les propostes que han anat fent els grups parlamentaris -com per exemple reduir l'impost de transmissions patrimonials o els contractes de lloguer indefinits. "Incorporarem propostes que protegeixin les famílies vulnerables i ampliïn el parc d'habitatge públic", ha dit Paneque. Mentrestant, les converses per regular la compra especulativa d'habitatge continuen i es treballa en una proposta alternativa.