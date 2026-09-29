El Congrés obre expedient sancionador a la diputada del PP per l'incident del gas pebre

La mesa del Congrés ha acordat aquest dimarts obrir un expedient contra Ana Vázquez, la diputada del PP que va exhibir un esprai de gas pebre dins l’hemicicle en un episodi que va derivar després en l’atenció a 12 persones per part dels serveis sanitaris. Segons el que estableix l’article 101 del Reglament del Congrés, la sanció podria arribar fins a la suspensió temporal com a diputada. La cambra li dona un termini de 10 dies perquè formuli les seves al·legacions abans que, si escau, la Mesa pugui fer la proposta de suspensió temporal d’ocupació i sou que recull l’article. Aquesta proposta de sanció, avalada per la majoria progressista, haurà de ser aprovada posteriorment pel ple per majoria simple i en sessió secreta.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nDel xou del PP als lavabos desallotjats: què ha passat amb el gas pebre al Congrés? Lluís Girona Boffi\r\n\r\n\r\nL’episodi del gas pebre viscut la setmana passada al Congrés va provocar que s’haguessin de desallotjar diverses zones del parlament espanyol per la presència de gas tòxic. Vázquez va exhibir l’arma durant un debat per denunciar la inseguretat que, segons ella, es viu a Ceuta des de l’arribada massiva de migrants de finals de juliol, motiu pel qual se li va haver de cridar l’atenció abans que acabés abandonant el ple entre aplaudiments de la bancada popular.\r\n