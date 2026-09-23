Del xou del PP als lavabos desallotjats: què ha passat amb el gas pebre al Congrés?

Jornada caòtica al Congrés per culpa d'un pot de gas pebre. Diverses zones de la cambra baixa espanyola han hagut de ser desallotjades aquest dimecres per la presència d’un gas tòxic. Un fet que ha ocorregut minuts després que la diputada del PP, Ana Vázquez, de perfil incendiari i habitual a les tertúlies polítiques dels canals espanyols, exhibís un esprai de gas pebre dins l’hemicicle. La policia ha precintat tres lavabos, un menjador i una cuina i ha desallotjat els treballadors que es trobaven en aquests espais. A vegada u més u no sumen dos, però, malgrat els dubtes inicials, ràpidament s'ha aclarit el vincle entre els dos fets.
Tot plegat s’ha produït després que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, hagi demanat a Vázquez abandonar l’hemicicle i desfer-se de l’esprai. Armengol s’ha acollit en l'article 5.1 del Reglament d’Armes, que considera que els esprais de defensa personal són una arma. La presidenta l’ha cridat a l’ordre dues vegades i l’ha avisat que si no sortia l’expulsaria durant tot el ple. Tot i que durant uns minuts s'ha resistit a obeir les ordres d'Armengol, finalment, la diputada gallega ha marxat de l’hemicicle.
Una performance contra Marlaska
La diputada del PP ha ensenyat el gas pebre en el marc d’una pregunta al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la seguretat a Ceuta. “Sap què és això? És el símbol -en referència a l'esprai- de la falta de llibertats que pateixen les dones de Ceuta, és el material escolar bàsic dels nens”, ha afirmat. Després d’aquesta intervenció, la presidenta del Congrés li ha reclamat que sortís de l’hemicicle i es desprengués de l’objecte, que ha qualificat “d’arma”.
"El que no deixaríem fer a ningú dins d'aquesta casa no ho podem deixar fer a un diputat que representa a tots els ciutadans", ha asseverat la presidenta del Congrés. Més tard, fonts parlamentàries han explicat que han precintat un menjador, tres lavabos i una cuina a causa de fortes olors, que podrien venir d’un tòxic. Les mateixes fonts han informat que una dona de la delegació del parlament de Mauritània s’ha trobat indisposada en entrar en un dels banys i que l’han atès els serveis mèdics.
La ràpida confessió del culpable
Les fonts han detallat que aquest episodi s’ha produït després de la intervenció de Vázquez, però que en els primers minuts encara no tenien detalls de qui pot haver tirat el tòxic. També havien dit que reclamarien els enregistraments de les càmeres de seguretat per poder esclarir els fets. Els diputats de Vox i Bildu s’han queixat de fortes olors als seus despatxos i també els han desallotjat. Ara bé, la recerca no ha hagut de ser massa extensa perquè la confessió ha arribat molt ràpid.
Un treballador del PP ha admès que ha activat l’esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar diferents zones del Congrés. Segons ha explicat als mitjans, Vázquez li ha demanat que el rentés perquè l’anaven a mostrar en les seves entrevistes. Al fer-ho, ha accionat l’esprai fins a tres vegades. Fonts del Congrés apunten que 12 persones han hagut de ser ateses i que l'incident tindrà "alguna represàlia". Però per Alberto Núñez Feijóo, segons ha dit davant dels mitjans, la culpa és d'Armengol per "inflamar" el debat.