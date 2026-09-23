Detenen la parella de l'arquitecte Josep Juanpere, mort a Baqueira per Sant Esteve

Els Mossos d'Esquadra sospiten ara que la mort de l'arquitecte barceloní Josep Juanpere i Miret va ser violenta. La policia catalana ha detingut aquest dimecres al matí a Madrid la parella de l'arquitecte, una dona de 65 anys, que estaria relacionada amb la seva mort, que en un primer moment es va qualificar de mèdica per un atac de cor.
Així, els agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la regió de l’Alt Pirineu i Aran, que porten la investigació creuen que la mort del reconegut arquitecte no va ser provocada per un infart. Va ser el passat Sant Esteve, quan era a la seva segona residència, a Baqueira, que l'arquitecte va morir després de dinar. La seva parella era amb ell i va ser qui va avisar als serveis d’emergència.
Segons ha informat TV3, l'home hauria pogut morir enverinat, ja que el cos no tenia signes de violència ni cap ferida que indiqués cap indici de criminalitat. Tot i que la policia catalana ha informat de la detenció, no han precisat quina és la relació que ara els ha portat a detenir la dona de 65 anys. De moment, es desconeixen més detalls del cas perquè la investigació està sota secret de sumari al jutjat de Vielha.
La mort de Juanpere
Juanpere, que tenia 72 anys, va morir el 26 de desembre de 2025. Juntament amb la seva parella, passaven les vacances de Nadal en un apartament de Baqueira. La nit del 25 de desembre, l'home va haver de ser atès a l'hospital de Vielha perquè no es trobava bé. L'endemà a primera hora, però, li van donar l'alta i va poder marxar a casa.
El dia de Sant Esteve, després de dinar, Juanpere va morir a la mateixa residència. Segons ha informat El Periódico, un nebot de l'arquitecte va acudir a l'apartament, on es va trobar el cos sense vida del seu oncle i la seva parella en estat de xoc. Els serveis mèdics van indicar que havia mort per un atac de cor, però el forense de guàrdia, va demanar fer una autòpsia a fons, sobretot tenint en compte la seva visita a l'hospital hores abans de morir.