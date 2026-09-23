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L'estació de Fabra i Puig continuarà tancada «fins a nou avís» i els trens de l'R4 hi passen però no fan parada

Societat

  • Runa sogre les portes d'accés a l'estació de Renfe de Fabra i Puig de Barcelona després de la caiguda d'un fals sostre -

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Publicat el 23 de setembre de 2026 a les 08:52
Actualitzat el 23 de setembre de 2026 a les 08:57

L'estació de Fabra i Puig continua tancada i ho estarà "fins a nou avís" després que aquest dilluns a la tarda cedís el fals sostre, provocant tres ferits lleus, segons ha informat Rodalies. Els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.

Així, els viatgers amb destinació Fabra i Puig han de baixar a la Sagrera i continuar el trajecte amb la Línia 1 del Metro de Barcelona. Segons ha informat Rodalies, l'estació romandrà tancada "fins a nou avís" i no serà possible l'accés ni la sortida dels viatgers d'aquesta instal·lació.

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