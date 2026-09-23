L'estació de Fabra i Puig continuarà tancada «fins a nou avís» i els trens de l'R4 hi passen però no fan parada

L'estació de Fabra i Puig continua tancada i ho estarà "fins a nou avís" després que aquest dilluns a la tarda cedís el fals sostre, provocant tres ferits lleus, segons ha informat Rodalies. Els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.\r\n\r\nAixí, els viatgers amb destinació Fabra i Puig han de baixar a la Sagrera i continuar el trajecte amb la Línia 1 del Metro de Barcelona. Segons ha informat Rodalies, l'estació romandrà tancada "fins a nou avís" i no serà possible l'accés ni la sortida dels viatgers d'aquesta instal·lació.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nTres ferits en esfondrar-se el fals sostre de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona Pau Espí Solé\r\n\r\n