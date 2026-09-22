Collboni tira endavant amb Junts i ERC la pujada (progressiva) de la taxa turística als creueristes de pas

El govern de Jaume Collboni ja té el camí aplanat per apujar la taxa turística als creueristes de pas. L'increment del recàrrec municipal -la part de l'impost turístic que decideix l'Ajuntament - serà gradual: dels 5 euros actuals per persona i dia que recapta el consistori es passarà a 12 euros l'any vinent, i els anys següents anirà evolucionant fins arribar l'any 2030 als 24 euros per cada creuerista que desembarqui unes hores a la ciutat. Aquest pla encara ha d'aprovar-se oficialment a finals d'any, però ara ja s'ha tirat endavant amb la majoria necessària un primer tràmit a la Comissió d'Economia i Hisenda, avantsala del que passarà els pròxims mesos.
L'executiu del PSC ha aconseguit els suports necessaris, però ho ha fet canviant els socis previsibles de la banda més escorada a l'esquerra de l'Ajuntament (BComú i ERC) i ha apostat per una altra combinació: Junts i ERC. El govern socialista ha arribat a un doble pacte amb els forces independentistes. Els juntaires han votat a favor de la pujada d'impostos als creuers d'escala a canvi que l'Ajuntament acceleri "el Programa d'Ombres a la ciutat", estenent la presència de tendals a zones de joc, però també la presència d'arbres i fonts d'aigua. Amb els republicans, en canvi, l'acord implica crear un nou programa de reforç escolar gratuït i finançar-lo amb tres milions d'euros que provindrien del que paguin els mateixos creueristes. Aquesta darrera entesa ha estat una informació avançada per El Matí de Catalunya Ràdio.
La clau de l'absència dels comuns en l'aprovació de la mesura és que el grup municipal presidit per Gemma Tarafa veu que la proposta d'increment del recàrrec municipal als creueristes de pas és massa lenta. En comptes de progressiva, des de BComú consideren que la pujada hauria de ser immediata i que l'any vinent ja s'hauria d'aplicar un impost municipal de 24 euros per persona als creuers d'escala. En aquest sentit, recorden que el govern Collboni els va acceptar un prec al juliol, en la mateixa Comissió d'Economia i Hisenda, en què ells havien demanat que l'increment fos "immediat". Ara, però, tant l'executiu socialista com ERC ha defensat que la fórmula gradual és millor perquè atorgaria més "seguretat jurídica" davant possibles embats judicials.
Aquesta manca d'entesa, però, ha fet que els comuns hi hagin votat en contra, juntament amb el PP i Vox.
Els números de l'increment
Així, la fórmula pactada en aquesta aprovació inicial -que es confirmarà en el plenari d'aquest divendres- situa el següent esquema per als creueristes de pas: el recàrrec municipal de 5 euros evolucionaria fins als 12 euros l'any vinent, els 16 euros el 2028, els 20 euros el 2029 i els 24 euros l'any 2030. Així, si es mantinguessin els visitants que venen en creuers d'aquesta modalitat, d'aquí a quatre anys s'estarien ingressant 23,7 milions d'euros amb ells.
Tanmateix, el govern Collboni assegura que la missió no és aconseguir aquests diners, sinó que es vagin reduint els creuers d'escala. "L’objectiu d’aquest increment és desincentivar aquest tipus d’activitat turística a la ciutat de Barcelona", apunta l'executiu en un comunicat.
Cal recordar, però, que si es mantinguessin aquestes xifres del recàrrec municipal, els creueristes arribarien a pagar 30 euros per persona de taxa turística, ja que caldria sumar-li els 6 euros que recapta directament la Generalitat.