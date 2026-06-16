Acord al Parlament: Barcelona podrà elevar la taxa turística fins als 30 euros

Barcelona tindrà permís per apujar la taxa turística que paguen els creueristes d'escala fins a un màxim de 30 euros per persona i dia. Això serà possible perquè hi ha un acord al Parlament per treure l'actual topall a una part de la taxa, la que correspon al recàrrec que gestiona l'Ajuntament, que actualment té el límit als 8 euros. La nova proposta és elevar-lo fins als 24 euros. Així, si l'altra part de la taxa, l'impost recaptat per la Generalitat, es quedés com està actualment, a 6 euros, la suma dels dos fronts -el barceloní i el català- deixaria una factura diària obligatòria de fins a 30 euros per cada persona que desembarqués per passar només unes hores a la ciutat. Tanmateix, encara no se sap quan ni com es voldran aplicar els nous augments de la tarifa als turistes.
L'acord implica al PSC, que ha liderat aquesta proposta les darreres setmanes i que governa tant l'Ajuntament com la Generalitat, però també a ERC i als Comuns. De fet, aquest darrer partit va ser qui va posar sobre la taula la idea de fer el canvi ràpidament, mitjançant la llei d'acompanyament dels pressupostos catalans.
Primer, les tres formacions havien fet un pas endavant al consistori barceloní, i ara també s'hi han posat bé al Parlament. Ara, ho certificarà amb una atenció als mitjans de comunicació aquest migdia el tinent d'alcaldia Jordi Valls, en una intervenció en què està previst que detalli l'entesa per introduir una esmena a la llei d'acompanyament de pressupostos que es votarà les pròximes setmanes. Així, es buscaria agilitzar al màxim el canvi normatiu per habilitar l'Ajuntament de Barcelona a què pugui triplicar el recàrrec municipal als turistes que venen en els creuers d'escala.
Debat sobre quan i com s'augmentarà el recàrrec
Modificar el topall, però, no significa en cap cas apujar el recàrrec de l'Ajuntament de Barcelona. Els turistes no passaran a pagar més diners automàticament. El que fa aquest tràmit de la Generalitat és permetre que el consistori pugui decidir en el futur augmentar aquest impost local. Actualment, els creueristes d'escala paguen 5 euros per persona i dia per la part de la taxa barcelonina, i 6 euros per la part de l'administració catalana.
L'alcalde Jaume Collboni va expressar fa poc, en una entrevista a betevé, la voluntat d'apujar de cop el recàrrec municipal a 8 euros, el màxim actual, per a aquest tipus de visitants. Ara bé, queda pendent aclarir si en el futur es voldrà exhaurir el límit del nou topall local -els dels 24 euros-. De moment, només hi ha un acord explícit per obrir aquesta possibilitat. El debat sobre com i quan s'apujaria la taxa turística als creueristes de pas encara té pendents diverses incògnites. Hi ha qui aposta per aplicar el màxim de la nova fiscalitat, i hi ha qui considera que es pot fer de manera progressiva i que no cal exhaurir el límit del nou topall, que caldrà anar a poc a poc i que s'aniran proposant increments any a any.
El debat es tindrà en la discussió de les pròximes ordenances fiscals, a partir de la tardor. En aquell moment, el govern municipal ha de dissenyar la seva proposta d'impostos i taxes de la ciutat. Llavors, caldrà arribar a majories.
Sigui com sigui, segons els càlculs municipals que facilita ERC, les decisions que es prenguin impactarien actualment sobre 1,7 milions de creueristes que cada any només s'estan unes poques hores a la ciutat.