Catalunya envia un nou equip de Bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l’enviament d’un nou equip de Bombers a l’Aragó per fer front a l’incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a les xarxes, on ha recordat que aquest se suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies.\r\n\r\nIlla ha defensat que la “solidaritat i la cooperació” són essencials davant les emergències. “Tot el nostre suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans”, ha conclòs.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nQuè és el fuet hidroclimàtic i per què afavoreix els incendis a Catalunya? Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n