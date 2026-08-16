16 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

Catalunya envia un nou equip de Bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori

Societat

  • Un helicòpter durant les tasques d'extinció -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 d’agost de 2026 a les 20:03
Actualitzat el 16 d’agost de 2026 a les 20:04

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l’enviament d’un nou equip de Bombers a l’Aragó per fer front a l’incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a les xarxes, on ha recordat que aquest se suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies.

Illa ha defensat que la “solidaritat i la cooperació” són essencials davant les emergències. “Tot el nostre suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans”, ha conclòs.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar