Sánchez fa gestos a Illa amb el finançament i atia la confrontació amb PP i Vox

Pedro Sánchez juga a casa quan visita Catalunya, més encara si la cita és a la Pineda de Gavà, en la tradicional Festa de la Rosa del PSC. La plana major dels socialistes i una representació de la militància més entusiasta s'ha reunit per donar el tret de sortida d'un curs que no es preveu senzill per a Sánchez, el més aplaudit amb diferència, com és habitual. En la recta final de la legislatura, i quan s'entreveuen eleccions més aviat que tard a l'Estat, Sánchez ha defensat davant de Salvador Illa el nou model de finançament, i ha fet una crida a donar-hi suport al Congrés. "Tindreu els diners", ha dit. I també ha apostat pels clàssics: disparar contra Alberto Núñez Feijóo -que també ha desembarcat Catalunya aquest cap de setmana-, refermar l'aposta per la concòrdia i la convivència, i atiar la por a un govern de dreta i extrema dreta a Espanya per mirar de mobilitzar l'electorat.
Enmig de crits de "presidente" i "Pedro, no estás solo", Illa ha arrencat fent gestos a Illa amb una de les últimes fites que queden a la legislatura espanyola: l'aprovació del nou model de finançament. "El govern d'Espanya hi serà per la condonació del deute autonòmic i amb la proposta de finançament", ha afirmat, i ha demanat "responsabilitat" als partits per votar a favor del nou sistema, que en les pròximes setmanes aterrarà al Congrés. Sánchez ha constatat que només hi "perd" el govern espanyol, que aportarà 21.000 milions d'euros més per a les autonomies per muscular els serveis públics i l'autogovern. "Volem donar més recursos a les comunitats autònomes per reduir les llistes d'espera. Tindràs el diners, president", ha dit Sánchez a Illa, a qui també li ha agraït la pacificació d'una Catalunya que ara és notícia "pel que crea i no per la confrontació".
Més enllà d'això, la resta de la intervenció del president espanyol s'ha centrat a carregar contra PP i Vox, advertir dels riscos d'un govern de la dreta a la Moncloa, i treure pit de la feina feta fins ara. "Feijóo i Abascal van en el mateix cotxe, comparteixen la mateixa ruta i tenen els mateixos principis", ha afirmat. Ha acusat la dreta i l'extrema dreta de "deslleialtat" amb la crisi de Ceuta -i amb la resta de problemes que hi ha hagut durant la legislatura- i ha assegurat que "volen la foto de la crisi, però no resoldre-la". També els ha retret haver paralitzat el dret a vot de milers d'espanyols a l'estranger a través del Tribunal Suprem. "No els ho perdonaré", ha dit, i ha confiat que la justícia acabi avalant la llei de nets. "No acceptarem ciutadans de primera i de segona perquè tinguem candidats de tercera", ha reblat.
Sánchez, interromput en diverses ocasions pels aplaudiments i els crits de "Pedro", ha defensat la feina feta, amb el creixement econòmic, els indults i l'amnistia, l'augment del salari mínim o la revalorització de les pensions. I ha posat èmfasi en les polítiques d'habitatge per carregar contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "La política d'habitatge del PP és la de l'àtic d'Ayuso", ha dit, i ha criticat Feijóo per viure "sotmès" a la dirigent madrilenya. "Per què no demanen la dimissió d'Ayuso? El silenci deixa en evidència Feijóo", ha afirmat. En aquesta confrontació permanent amb el PP, Sánchez ha tancat amb un missatge d'optimisme per a les milers de persones que s'han aplegat a la Pineda de Gavà. "Guanyarem les eleccions municipals i les generals de 2027; el nostre projecte no acaba el 2027, sinó el 2031 i més enllà", ha assegurat.
Illa comença la campanya per Sánchez
Més contundent ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha inaugurat la campanya per a la reelecció de Sánchez. En un discurs en català i en castellà, amb missatge específic per a Feijóo, Illa ha dibuixat una dicotomia entre l'autoritarisme de la dreta i el progressisme de Sánchez. "O Trump o Sánchez; o Milei o Sánchez; o Abascal, Aznar i Feijóo, o Sánchez. Aquesta és la qüestió", ha dit el president, que ha advertit dels riscos d'un govern del "matrimoni" Feijóo Abascal. Després d'un cap de setmana en què els dirigents espanyols han desembarcat a Catalunya, Illa ha fet broma del fet que Feijóo vagi sempre per darrere d'Abascal, que va ser a Barcelona divendres. "Un cop més, sempre arribant tard a Catalunya", ha ironitzat.
Illa ha defensat les bondats de Sánchez -"no estàs sol", li ha dit només començar- i ha retrat a PP i Vox que no tinguin projecte per a Catalunya. En aquest sentit, ha repassat tots els bloquejos de Feijóo, tant al Congrés com a Europa, o atiant l'oposició al nou model de finançament o a l'amnistia. "Reconeixeràs d'una vegada que l'amnistia ha funcionat? Que no volem cap privilegi, sinó els mateixos recursos que els altres ciutadans per millorar la vida de la gent? Treballaràs perquè el català sigui oficial a Europa?", ha preguntat Illa al líder del PP. "No teniu cap projecte per Catalunya, deixeu d'entorpir el nostre projecte; deixeu que Catalunya pugui contribuir a Espanya", ha reblat el president, que ha acabat amb un pronòstic per a l'optimisme: "Autoritaris del món, abascals, feijóos i aznars: perdreu, no guanyareu, us derrotarà Pedro Sánchez".