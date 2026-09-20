Feijóo promet fronteres més dures i recuperar el «prestigi del passaport» per pescar vots a Catalunya

A pocs quilòmetres de Pedro Sánchez, gran protagonista de la Festa de la Rosa, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desembarcat a Badalona per mirar de pescar vots de cara a les eleccions espanyoles. I ho ha fet amb la promesa d'endurir les fronteres i recuperar el "prestigiar del passaport" si arriba al govern espanyol, com preveuen la gran majoria de les enquestes. Mentre la crisi de Ceuta continua ben viva, Feijóo ha fet gala del seu discurs més dur contra la immigració i a favor de la seguretat, remarcant la proposta de retirar la nacionalitat espanyola a aquells ciutadans d'origen estranger que comentin delictes.
Des de Badalona i acompanyat de l'alcalde Xavier García Albiol i el líder del PP català, Alejandro Fernández, Feijóo ha fet una crida a reunir el suport d’una majoria d’espanyols perquè Catalunya pugui “tornar a desplegar la seva força” i sigui un territori clau en la “reconstrucció d’Espanya” en l'etapa post-Sánchez. No és senzill, perquè en les últimes eleccions els catalans van donar una victòria clara al PSC, sense la qual no s'explica la reelecció de Sánchez. “Catalunya està empenyent pel canvi”, ha vaticinat Feijóo des de la Festa de les Migas, on s'han esgotat els 6.000 tiquets.
Des de la tercera ciutat de Catalunya, ha reivindicat la gestió de l’alcalde Albiol i ha promès que, si lidera el govern central, Espanya “recuperarà la protecció de les seves fronteres i recuperarà el prestigi del seu passaport”. "Els que vinguin a saltar-se la llei, que sàpiguen que Espanya estarà tancada amb pany i forrellat", ha garantit. I davant les crítiques de comprar les tesis de Vox -Sánchez i Salvador Illa ho han fet des de Gavà-, Feijóó ha estat clar: "Si a algú li molesta que li retirem la nacionalitat a un condemnat per pertànyer a una banda criminal, a un assassí o un agressor sexual, que ens ho expliqui", ha dit.
Els casos de corrupció, els nervis dels socis, la mala gestió de Ceuta i el setge mediàtic i judicial fan difícil que Sánchez recuperi l’alè. No hi haurà pressupostos, i la lògica diu que cada dia que passa ensorra una mica més les opcions del president espanyol. El pas del temps seria un bon negoci per a Feijóo, si no fos perquè mentrestant Vox es dispara a les enquestes. Dels 33 escons del 2023 a 74, més del doble. Abascal cavalca i això és un escenari incòmode per Génova.
El creixement de Vox preocupa
El PP està lleugerament per sota els resultats del 2023 i Vox estaria captant ja 1 milió de votants, un 13% del seu electorat d’ara fa tres anys. A més, els pactes autonòmics fan pensar que Abascal no regalarà la investidura. Ho sap tot l’arc parlamentari: Vox pot ser la crossa perquè Feijóo arribi a la Moncloa, però també pot ser el principal factor d’inestabilitat del seu govern. Com més fort estigui Abascal, pitjor per a Feijóo. Perquè l’objectiu principal de Vox no és fer caure Sánchez, sinó substituir el PP i presidir el país.
D'aquí que Feijóo demani dia sí dia també unes eleccions avançades. I d'aquí que el seu equip faci càbales per recuperar escons que es van escapar el 2023. El que sigui per rebaixar la influència potencial de la ultradreta. Perquè una cosa és que la direcció del PP s’hagi vist abocada a tapar la fuita de vots copiant els postulats de Vox al llarg de la legislatura, i una altra de molt diferent que hagi de seguir aquest camí quan segui a la Moncloa.