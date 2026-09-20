Un intern de la presó de Quatre Camins se suïcida a la seva cel·la

Un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons ha informat el Departament de Justícia, l'home s'ha suïcidat. L'intern estava al centre penitenciari des de l'abril passat i, en el moment dels fets, estava ubicat temporalment al mòdul d'ingressos.
Els fets haurien passat aquesta matinada, ja que els funcionaris de la presó l'han trobat sense signes de vida aquest diumenge cap a les 7.30 hores, quan feien el recompte. Tot i que els serveis d'emergències hi han intervingut, no han pogut fer res per a salvar-li la vida.
Un cop se n'ha certificat la mort, els fets han estat posats en coneixement de les autoritats competents i s’han activat els protocols corresponents. Des de Justícia lamenten aquests fets i expressen el seu condol i suport als familiars i persones properes a l’intern.
Manca de places i saturació del sistema
El sindicat SICAP-Fepol ha explicat que l'home ha estat localitzat suspès amb un llençol lligat als barrots de la finestra. Segons la informació de què disposa el sindicat, l'intern feia anys que estava entrant i sortint de diferents centres penitenciaris i estava sotmès a limitacions regimentals acordades per la direcció de Quatre Camins per tal de salvaguardar la vida o integritat física de l'intern.
Per al sindicat, trobar-se sota aquestes mesures no es pot convertir en una situació indefinida ni limitar-se a mantenir apartat l'intern durant mesos. Així, considera que l'administració ha de revisar periòdicament cada cas, proporcionar-li una intervenció adequada i, quan sigui necessari, promoure el trasllat a un altre establiment per possibilitar l'aixecament de les limitacions, tal com contempla el reglament penitenciari.
Al mòdul d'ingressos de Quatre Camins romanen nombrosos interns sotmesos a aquestes mesures durant llargs períodes, degut en bona parteix a la manca de places adequades i a la saturació del sistema, diu el sindicat.
Dos morts en pocs dies a la mateixa presó
Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern també a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Tot i que es tracta de dos episodis diferents i, per tant, les circumstàncies de cada cas s'han d'investigar individualment, el SICAP assegura que tots dos posen de manifest "el greu deteriorament que pateix el sistema penitenciari català".
"No es pot afirmar, abans de finalitzar les investigacions, que una única causa expliqui aquestes dues morts. Però sí que s'ha d'exigir que es determini si la saturació del centre, la ubicació dels interns, el manteniment prolongat de les mesures i la manca de recursos van poder contribuir a crear situacions risc que haurien estat evitables amb una gestió adequada per part de l'equip directiu", diu el sindicat en un comunicat.