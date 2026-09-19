Collboni i Mamdani aborden els reptes d'habitatge, turisme, pobresa i clima a Nova York

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el seu homòleg de Nova York, Zohran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Han tractat aquests temes en una trobada bilateral en el marc de la cimera de ciutats U20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Ambdós batlles han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional.
En acabar, l'alcalde barceloní ha dit que tots dos mandataris estan convençuts que "en un moment on les democràcies en molts països estan amenaçades i on el multilateralisme és atacat i menystingut també per molts d'aquests països, és més important que mai que les ciutats del món tinguin contacte, intercanvi d'informacions, i activin totes les xarxes internacionals que estiguin al seu abast".
Un dels grans reptes de les grans ciutats és el de l'habitatge. Collboni ha explicat al seu homòleg la regulació dels preus del lloguer i la futura prohibició dels pisos turístics.
D'altra banda, també han compartit experiències en l'alimentació de les classes populars. A Nova York l'any que ve obriran els primers supermercats públics municipals. Collboni li ha explicat a Mamdani que, també el 2027, el barri de la Marina del Prat Vermell obrirà la primera xarxa de comerços assequibles, gestionat per una ONG des d'un edifici municipal per subministrar productes frescos assequibles a la població necessitada. El projecte també es vincularà a un programa de formació professional.
Finalment, sobre resiliència climàtica, Mamdani s'ha interessat pel pla de climatització d'escoles de Barcelona, pagat amb la taxa turística.
Cimera de grans ciutats
Collboni té previst participar en tot un seguit de reunions i sessions públiques i de treball, juntament amb la comissionada d’Afers Europeus de l’Ajuntament de Barcelona, Mar Jiménez, amb l’objectiu de refermar el lideratge de Barcelona en l’àmbit internacional en la lluita per garantir el dret d’accés a l’habitatge.
En concret, la cimera de ciutats U20 se celebra a Nova York del 19 al 21 de setembre. En l’edició d’enguany, les tres prioritats clau -subjectes a debat i acord per part de totes les ciutats participants de l’U20- seran l’habitatge assequible i el sensellarisme; l’acció climàtica, la sostenibilitat i la resiliència; i la protecció de les comunitats immigrants i la mobilitat humana. A partir del que es tracti en aquesta cimera, sorgirà un document de conclusions i propostes, l’anomenat "Communiqué", per tal que les ciutats els lliurin als seus caps de govern i d’Estat i que el tinguin en consideració per a la pròxima reunió de la plataforma G20 que se celebrarà al desembre a Miami.
Aquest diumenge, l’alcalde participarà en la sessió "Habitatge, assequibilitat i el dret a quedar-se", que encapçala juntament amb la cap de govern de Ciutat de Mèxic, Clara Brugada, i on ambdós faran valdre polítiques d’habitatge que estan impulsant a les seves ciutats. També hi participaran representants municipals de Nova York, Roma, San Diego, Rotterdam i Los Angeles. En aquest panel l’alcalde compartirà les principals polítiques d’habitatge que s’estan duent a terme a la ciutat de Barcelona, els efectes que tenen i defensarà el dret a quedar-se dels veïns a les ciutats.
Una trobada de ciutats per influir en les decisions dels Estats del G20
Fundada el 2018, l’Urban20 (U20) és una plataforma de diplomàcia urbana que reuneix anualment les principals ciutats dels països membres del G20, amb l’objectiu de compartir i crear recomanacions polítiques per als líders del G20 sobre aspectes com l’economia, el clima i l’urbanisme sostenible. La iniciativa U20 està convocada de manera permanent per C40 Cities -una xarxa global d’alcaldes- i Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), sota el lideratge d’una o dues ciutats d’acollida, que canvien cada any. Enguany, són les ciutats de Nova York i Los Angeles.
Amb aquesta trobada, el líder del PSC a Barcelona s'ha convertit en el primer càrrec institucional de l'estat espanyol a trobar-se amb el batlle novaiorquès, mentre que Pedro Sánchez ho farà la setmana vinent.