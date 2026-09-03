Collboni referma el suport de Barcelona a Kíiv: «Quan s’ataca una ciutat europea, s’ataca tota Europa»

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha intervingut de manera excepcional aquest dijous en una sessió plenària a l’Ajuntament de Kíiv, amb l’objectiu de denunciar la greu escalada de violència i la intensificació dels atacs aeris russos sobre la capital ucraïnesa. La comitiva municipal ha coincidit amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, també de viatge institucional a Ucraïna.
Durant la seva intervenció, l’alcalde ha afirmat que "quan s’ataca una ciutat europea, s’ataca tota Europa", en relació amb l'ofensiva russa al país. "Barcelona està amb Kíiv, avui més que mai", ha asseverat l'alcalde de Barcelona durant la sessió plenària entre els aplaudiments de l'Ajuntament de Kíiv, que ha agraït les paraules de Collboni i el compromís de Barcelona.
"El que pretén l’ofensiva russa és aïllar la ciutat i fer que els europeus afluixem el nostre suport, però aconseguiran exactament el contrari", ha refermat. L’alcalde de Barcelona s'ha reunit durant la seva visita a la capital ucraïnesa amb el seu homòleg de Kíiv, Vitalyi Klitchko, per renovar l’acord de col·laboració entre les dues ciutats, que amplia el compromís iniciat el 2022.
Renovació de l'acord entre les dues ciutats
Després de la signatura de l’acord s’ha fet entrega a Kíiv del material i els vehicles de Bombers enviats en el darrer comboi des de la capital catalana, segons ha informat l’Ajuntament de Barcelona. El nou acord preveu mantenir les accions d’intercanvi que ja estan en marxa i impulsar nous projectes en àmbits com la resiliència energètica, l’accessibilitat, el desenvolupament urbà, l’educació, la salut, l’art, la cultura, el transport i la seguretat pública.
A la seva arribada a l’estació central de Kíiv, Collboni ha assegurat que l’objectiu de la missió és donar suport a la població ucraïnesa en el seu esforç per mantenir la vida quotidiana malgrat la guerra. L’alcalde ha destacat la “capacitat de resistència i de resiliència” de la ciutadania davant els intents russos d’alterar el funcionament de les institucions, les escoles i els hospitals.
Collboni també ha agraït el suport de l’ambaixada espanyola en una visita en què, segons l’Ajuntament, s’han hagut d’extremar les mesures de seguretat davant l’increment dels atacs russos. L’alcalde ha vinculat el viatge amb el compromís de Barcelona amb la “cultura de la pau” i la diplomàcia entre ciutats. L’Ajuntament també ha recordat que des del 2023 Kíiv és considerada una ciutat prioritària dins del programa de subvencions de Barcelona destinat a ONG. Les dues capitals preveuen reforçar ara els contactes entre organitzacions de la societat civil per desenvolupar projectes conjunts tant a Ucraïna com a Barcelona.