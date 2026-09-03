Illa signa a Kíiv tres acords amb regions d'Ucraïna per enfortir la cooperació

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha arribat aquest matí a Ucraïna i signat tres acords de cooperació amb les regions de Zaporíjia, Dnipropetrovsk i Lviv, per reforçar la feina de cooperació que es fa des de Catalunya. La signatura s'ha fet amb el ministre per a les Comunitats, Territoris i Desplaçaments Interns, Vitalii Bezghin, com a testimoni, i Illa hi ha mantingut una breu trobada a la seu del Ministeri. La finalitat d'aquests acords és "intensificar el suport davant les necessitats humanitàries, econòmiques i socials derivades de la guerra", contribuir a la reconstrucció del país i acompanyar Ucraïna en el procés d'adhesió a la Unió Europea.
En el cas de Zaporíjia, l'acord se centra en la reconstrucció i els serveis essencials. És una regió especialment afectada per la guerra i node logístic estratègic al sud-est del país. El memoràndum signat amb el governador Iván Fédorov se centra en atendre la població afectada, rehabilitar les infraestructures crítiques, impulsar la reactivació econòmica i industrial, promoure intercanvis en educació, joventut i cultura i contribuir a preservar el patrimoni històric.
L'acord amb la regió de Dnipropetrovsk, motor econòmic clau per a la resistència ucraïnesa al front de l'est, prioritza l'energia, la salut i la indústria. El memoràndum amb el governador Oleksandr Hanzha permetrà donar suport a la reconstrucció, millorar l'eficiència energètica i impulsar energies renovables, cooperar en salut i rehabilitació en contextos d'emergència i reforçar relacions industrials en els sectors metal·lúrgic, químic i de maquinària.
En el cas de Lviv, l'acord reforça l'acollida, els serveis públics i la capacitat institucional. La regió és el principal lloc d'acollida de la població que s'ha de desplaçar per la guerra i per on entra bona part de l'ajuda internacional. La carta d’intencions amb el governador Maksym Kozytskyy preveu donar suport als desplaçats, recuperar i modernitzar serveis públics i les infraestructures crítiques, reforçar les administracions i contribuir a la revitalització econòmica i social.
En declaracions als mitjans, Illa ha advertit que el futur d'Europa es troba a Ucraïna. Aquest dijous hi ha hagut nous atacs russos al país, però Illa no ha alterat el viatge per donar suport i expressar la solidaritat catalana i el reconeixement als ucraïnesos. "Demanem que els atacs a civils s'aturin", ha dit, i ha defensat la plena integració d'Ucraïna a la Unió Europea com més aviat millor, i mobilitzar els actius russos a Europa per a la reconstrucció, en la línia del que defensa el govern espanyol.
Contactes amb empresaris i activistes
L'estada a Ucraïna té més objectius. A nivell econòmic, el president es reunirà amb la Federació d'Empresaris d'Ucraïna i amb l'ambaixadora de la Unió Europea al país. En l'àmbit humanitari, centrat en la salut i l'activisme de la societat civil, Illa ha detallat que tindrà una trobada amb Sor Lucía Caram per donar suport a la feina de cooperació que fa al país.
El viatge del president es fa conjuntament amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. "La potència del president i de l'alcalde és un missatge al conjunt de la societat ucraïnesa", ha remarcat. Tots dos han arribat aquest matí a Kíiv en tren, des de Varsòvia. Illa ha volgut expressar, des d'Ucraïna, el suport a Ceuta. "A Ucraïna i a Ceuta hi ha en comú Europa, hem de defensar els valors europeus a tot arreu i en totes les circumstàncies", ha dit.