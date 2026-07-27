Tots els concerts a Barcelona per la Mercè 2026: La Pegatina, Svetlana, Els Amics de les Arts i més

Les festes de la Mercè oferiran enguany a Barcelona més d’un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Maria Jaume, Els Catarres, Miki Núñez, Els Amics de les Arts, Leire Martínez o Svetlana, que s’estendran en cinc jornades de concerts. La programació musical es desplegarà en 14 espais de la ciutat repartits en 16 escenaris diferents com al Teatre Grec, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, l’Avinguda Maria Cristina, els Jardins del Doctor Pla i Armengol o la platja del Bogatell. El talent local i la recerca artística es concreten en cinc produccions pòpies: La Barcelona Flamenca, el diàleg entre Ana Rossi i Joana Queiroz, el concert de Vozes amb Marco Mezquida, la proposta de Carola Ortiz i l’estrena de Poder de protesta de Marco de Ana.
Es pot consultar tota la programació al dossier que ja ha presentat l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), amb el detall de les actuacions tant per escenaris com per dies.
Les novetats musicals s'han anunciat després que la setmana passada es conegués que el pregó el faria el mestre cellerer Antoni Falgueras , acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueras. Alhora, també es va detallar que el cartell d'aquesta edició va a càrrec de l'artista visual Cinta Vidal, amb una proposta d'un mural ple de representacions de diversos punts emblemàtics de la ciutat i de símbols de la cultura barcelonina.
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