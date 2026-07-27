La DGAIA, condemnada a indemnitzar un menor que va patir una agressió sexual en un centre tutelat

La justícia ha condemnat l’actual Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), que substitueix l’antiga DGAIA, a indemnitzar un menor tutelat per haver patit una agressió sexual en un centre residencial de la Generalitat. L’administració ha de pagar a la víctima i a la seva família 12.500 euros, segons ha informat El Nacional i Rac1. Els fets es van produir a Barcelona l’agost del 2023.
Durant l’estada de l’infant en el recinte on es trobava sota tutela pública, un altre menor resident, de 15 anys, va abusar sexualment d’ell al mateix lloc on vivien. El noi agressor va admetre els fets i haurà de passar dos anys internat en un centre de justícia juvenil. La sentència reflecteix la responsabilitat penal (de la part agressora) i patrimonial (per part de l’entitat).
D’altra banda, la família del menor agredit ha recuperat la custòdia, després que la justícia ho hagi autoritzat un any més tard de la resolució de desemparament de l’administració. La defensa de la víctima va anar a càrrec de Maluenda Social, la divisió d’afers socials del bufet Maluenda Penal, encarregat de l’acusació particular dels delictes contra la llibertat sexual a menors a través de fundacions i associacions sense ànim de lucre.
A partir d’aquí, l’advocada Cristina Serra va continuar la investigació del cas. En declaracions a Rac1, Serra ha afegit que es tracta d’una condemna de conformitat, ja que el jove acusat es va declarar com a responsable dels fets. Tot i la ferma resolució, aquesta arriba ara, gairebé tres anys després dels actes.