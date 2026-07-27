El govern espanyol demana explicacions per les càrregues policials a la manifestació contra el turisme a Palma

El delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha condemnat les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística a Palma d'aquest diumenge. En una comunicació a la xarxa social X, Rodríguez ha expressat el seu rebuig i preocupació pels incidents violents i ha anunciat que demanarà un "informe exhaustiu" de les actuacions i "les explicacions necessàries" perquè s'assumeixin responsabilitats.
La reacció arriba després que el diputat per Més per Mallorca al Congrés, Vicenç Vidal, li hagi demanat explicacions i, fins i tot, la seva dimissió en una trucada telefònica. "Els vostres policies han agredit ciutadans mallorquins indefensos", ha denunciat posteriorment via X. Rodríguez ha acceptat que hi ha imatges que són "inacceptables" i ha desitjat una ràpida recuperació als almenys vuit manifestants i el fotògraf ferits que va haver-hi a conseqüència de l'actuació policial.
Unes 70.000 persones reclamen menys turisme
La gran manifestació de Palma té l'objectiu de protestar contra el turisme massiu i les seves conseqüències. Unes 70.000 persones segons els organitzadors, malgrat que la policia n'ha reduït el nombre fins a 25.000, han sortit als carrers de la capital per exigir a les administracions una reducció del nombre de turistes que cada any visiten l'illa gran de les Balears. La marxa, que s'ha qualificat d'"històrica", estava convocada sota el lema Mallorca, al límit.
La plataforma Menys Turisme, Més Vida era la convocant de la marxa, que tenia el suport de 145 entitats, entre les quals el grup ecologista GOB, Terraferida, l’Obra Cultural Balear, CCOO i UGT. Denunciaven els efectes que, sobre el medi ambient o el preu de l'habitatge, té el monocultiu turístic que s'ha fomentat les darreres dècades a l'illa. La plataforma, que ja es va manifestar per defensar la platja natural d'Es Trenc, ha convocat el dia 8 d'agost una concentració contra la massificació de Sóller.