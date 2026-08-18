Cambrils recorda les víctimes dels atemptats nou anys després

L'Ajuntament de Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 i 18 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils amb un acte sobri davant del Club Nàutic. En aquest punt va ser on els terroristes van atropellar vianants i van ferir cinc persones. Un d'ells va ser Josep Maria Rovira, assistent a l'acte, que ha explicat que del moment dels fets i dels dies previs no recorda res. Als seus 87 anys, aquest cambrilenc d'adopció segueix passejant pel mateix lloc amb la màxima normalitat possible. "Va passar, cal aguantar-ho i seguir endavant", ha afirmat.\r\n\r\nEn l'acte hi han participat representants polítics i policials. L'alcalde de la ciutat, Oliver Klein, ha llegit un manifest on s'ha condemnat la violència. En el novè aniversari dels atemptats, el text ha reivindicat "la pau, el respecte, la convivència i la comunitat" davant "la violència, l'odi, la intolerància i la divisió". També s'ha fet una crida a preservar "la memòria per honorar les víctimes". Durant l'acte, s'ha recordat especialment Ana María Suárez, l'única víctima mortal de l'atac terrorista de Cambrils.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nL'homenatge a les víctimes del 17-A a Barcelona pressiona el Congrés per la investigació dels atemptats ACN\r\n\r\n