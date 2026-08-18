Interior eleva fins als 2.168 els menors migrants a Ceuta després de la crisi migratòria

El Ministeri de l’Interior ha elevat fins a 2.168 els menors migrants que continuen a Ceuta després d’haver entrat a la ciutat els dies 30 i 31 de juliol. La policia els ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta, a l’espera que es resolgui la situació de cadascun.\r\n\r\nLa Comissió Europea ha assegurat que la normativa comunitària permet retornar menors en situació irregular, també els no acompanyats, sempre que es compleixin determinades condicions. Entre aquestes, identificar-ne la nacionalitat, comprovar si tenen familiars o tutors que se’n puguin fer càrrec i determinar que el retorn és en el seu millor interès.\r\n\r\nEl ministre de Justícia del Marroc ha defensat que volen el retorn dels menors marroquins, però la normativa obliga a estudiar cada cas individualment. El Tribunal Suprem ja va declarar il·legals el 2021 les devolucions "en calent" de menors a Ceuta perquè no s’havien complert garanties com l’anàlisi individual de la situació de cada menor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl Consell General del Poder Judicial demana reforços a Ceuta per l’impacte «extraordinari» de la crisi migratòria ACN\r\n\r\n