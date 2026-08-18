El Consell General del Poder Judicial demana reforços a Ceuta per l’impacte «extraordinari» de la crisi migratòria

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha demanat reforços als òrgans judicials de Ceuta perquè la crisi migratòria ha afectat "de manera extraordinària" la seva activitat. Entre el 30 de juliol i el 5 d’agost es van incoar 96 diligències prèvies per mort, 23 casos de persones detingudes i 15 diligències urgents.\r\n\r\nL’informe del Servei d’Inspecció reclama mesures de més "duració i estabilitat", com comissions de servei per incorporar magistrats, lletrats i funcionaris. També s’han demanat dos intèrprets i un servei urgent de taxació pericial per al servei de guàrdia.\r\n\r\nLa plaça judicial de violència sobre la dona també ha incrementat l’activitat, especialment per presumptes agressions sexuals. El CGPJ ha ajornat el cessament del jutge actual i ha sol·licitat dues comissions de servei per reforçar tant el servei de guàrdia com aquesta plaça, mentre un vocal del Consell visitarà pròximament els òrgans judicials de Ceuta.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nJunts torna a reclamar les competències d’immigració: «Quan a Ceuta s’esternuda, Catalunya es constipa» ACN\r\n\r\n