La tuneladora de l’L8 començarà a excavar cap a Gràcia a inicis del 2027

La tuneladora del perllongament de l’L8 començarà l’excavació "a ple rendiment" cap a Gràcia a inicis del 2027, segons ha anunciat el Departament de Territori. La perforació del túnel està previst que s’acabi el primer trimestre del 2028, mentre que l’entrada en servei del nou tram, que tindrà tres estacions, es preveu per al 2032.\r\n\r\nLa màquina ja està muntada al pou d’atac de Gran Via, però la setmana vinent excavarà 60 metres per poder completar el muntatge dels sis remolcs que necessita. En paral·lel, continuaran els treballs de la galeria sota el carrer Llança i cap al parc Joan Miró, per on es farà la logística d’extracció de la terra durant la perforació.\r\n\r\nLes obres, amb una inversió de prop de 500 milions d’euros, permetran connectar les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. La consellera Sílvia Paneque ha assegurat que els treballs mantenen el calendari previst i ha admès el "neguit" dels veïns després dels problemes de l’L9, tot recordant que hi ha una oficina d’atenció permanent a la ciutadania.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLes obres de l'L8 dels FGC faran emergir una gran nau industrial al mig de la Gran Via David Cobo\r\n\r\n