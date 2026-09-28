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L'ANC dona suport a la manifestació per l'habitatge davant la visita de Sánchez a Barcelona

Societat

  • Josep Vila President ANC -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de setembre de 2026 a les 14:30
Actualitzat el 28 de setembre de 2026 a les 14:31

L'Assemblea Nacional Catalana dona suport a la mobilització d'aquest dilluns a la tarda sobre habitatge coincidint amb la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona i crida els ciutadans a participar-hi amb estelades. "La situació de l'habitatge és insostenible a Catalunya. Només amb una Catalunya lliure podrem afrontar els principals reptes del país. Per un habitatge digne: Independència!", ha afirmat l'ANC a través de X. El Sindicat de Llogateres ha convocat la concentració a les 19 hores davant del Palau de Congressos de Catalunya, on Sánchez participarà de l'entrega dels Premis La Vanguardia 2026. Tot plegat enmig de les negociacions amb els partits i poques hores abans del Consell de Ministres que vol aprovar un decret en habitatge.

 

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