L'ANC dona suport a la manifestació per l'habitatge davant la visita de Sánchez a Barcelona

L'Assemblea Nacional Catalana dona suport a la mobilització d'aquest dilluns a la tarda sobre habitatge coincidint amb la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona i crida els ciutadans a participar-hi amb estelades. "La situació de l'habitatge és insostenible a Catalunya. Només amb una Catalunya lliure podrem afrontar els principals reptes del país. Per un habitatge digne: Independència!", ha afirmat l'ANC a través de X. El Sindicat de Llogateres ha convocat la concentració a les 19 hores davant del Palau de Congressos de Catalunya, on Sánchez participarà de l'entrega dels Premis La Vanguardia 2026. Tot plegat enmig de les negociacions amb els partits i poques hores abans del Consell de Ministres que vol aprovar un decret en habitatge.\r\n\r\n\r\n\r\n⬛️⬜️L'ANC donem suport a la mobilització d'aquesta tarda!✊🏼\r\n\r\nLa situació de l'habitatge és insostenible a Catalunya.\r\n\r\nNomés amb una Catalunya lliure podrem afrontar els principals reptes del país.\r\n\r\nPer un habitatge digne: Independència! Vine amb l'estelada! https://t.co/AEclTFJyGU\r\n— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 28, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n