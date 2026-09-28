La defensa de Jonathan Andic demana que Miquel Roca declari com a testimoni

Nous moviments en el cas Andic. La defensa de Jonathan Andic ha demanat que l'advocat Miquel Roca Junyent declari com a testimoni davant del jutge sobre l'encàrrec que hauria rebut d'Isak Andic de crear una fundació amb finalitat filantròpica, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Amb aquesta declaració, la defensa de l'acusat, encapçalada per Cristobal Martell i Sebastián de Juan, pretén desmuntar la tesi que darrere del presumpte homicidi hi ha motius econòmics.
També vol descartar la teoria que darrer la mort del CEO de Mango hi ha el desacord sobre la constitució de la fundació i la seva relació amb les seves expectatives hereditàries. En concret, la defensa vol que Roca expliqui els aspectes estructurals designats per Isak Andic com a patró fundador, el quadre de patrons i la funció de l'entitat, així com el paper dels seus fills.
També pretén que s'expliqui si amb la constitució d'aquesta fundació s'alteraven o no les expectatives hereditàries o si comptava el projecte amb el suport i compromís dels fills. En aquesta línia, la defensa creu que l'atestat policial ha contribuït a crear i difondre un relat amb alt contingut imaginatiu, centrat a interpretar i amb poc ancoratge a la realitat.
Les altres peticions de la defensa
A banda de Roca Junyet, la defensa demana que declari també com a testimoni el fill de l'advocat, Joan Roca. Hi afegeix la petició per al notari Ariel Sultán, per tal que doni compte de la successió de testaments que atorgava anualment Isak Andic i les seves modificacions; de la directora financera i d'administració de Punto Na (societat patrimonial de la família Andic), designada per a preparar i concretar els testaments anuals i les seves modificacions.
També el professional Germán Castejón que va ajudar Isak Andic amb la planificació de la futura gestió del patrimoni i empeses familiars i el paper que havien de tenir els fills. A més, es demana que testifiqui el CEO de Mango Antonio Ruiz. Amb aquests testimonis la defensa vol desmuntar la tesi que es volgués deixar fora de l'herència Jonathan Andic.