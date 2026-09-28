Investiguen un nou «segrest exprés» a Calella: el quart en menys d'un mes

La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra investiga un nou possible cas de segrest que ha tingut lloc aquest diumenge a Calella, segons ha avançat El Caso i han confirmat a l'ACN fonts policials. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle.
Els fets van tenir lloc pels volts de dos quarts de deu de la nit al carrer de Puig de Popa, una zona als afores del municipi. La víctima encara no hauria aparegut.
Quatre segrestos "exprés" en el mes de setembre
Tot i que el més sonat va ser el segrest enmig de l'AP-7 que van dur a terme cinc homes disfressats de falsos policies, el primer segrest "exprés" del mes de setembre va ser a Gavà, on un home va rebre un tret en un tiroteig i se'l van endur en el maleter d'un cotxe i, l'endemà, va aparèixer a Sabadell.
Després d'aquest succés, els Mossos van obrir una investigació pel segon segrest a l'AP-7, que apunta a un tema de drogues i pel qual encara no hi ha detinguts. Els fets van tenir lloc entre Montornès i Vilanova del Vallès, quan cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula "Policia" escrita a l'esquena i la cara tapada van treure un altre home de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia.
El tercer segrest es va cometre 48 hores més tard, quan diversos individus van capturar un altre home en ple carrer al districte de Sant Martí de Barcelona. El modus operandi és molt similar en ambdós casos, ja que els delinqüents van alliberar les víctimes poques hores després amb clars signes de violència i a molts quilòmetres de distància del punt del segrest. Si bé, els Mossos descarten de moment que hi hagi qualsevol relació entre aquests dos segrestos.