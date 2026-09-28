Junts pressiona per tancar l'acord en habitatge: «Hem de sortir de la trinxera»

Junts continua pressionant per tal d'arribar a un acord que permeti tirar endavant un decret sobre habitatge, carpeta prioritària des del desnonament de la Maricarmen de la setmana passada a Madrid. Josep Rius, portaveu de la formació que lidera Carles Puigdemont, ha reclamat a tots els partits implicats en les converses que "surtin de la trinxera" per tal de tancar una entesa. "Treballem perquè hi hagi consens, perquè les mesures s'apliquin i perquè es frenin els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris", ha defensat Rius, en paral·lel a les protestes que ja hi ha a Barcelona per impedir desallotjaments com el que es va produir la setmana passada a Madrid.
El 3 de setembre, Junts va entregar a Sánchez un decret amb mesures concretes. "No és un plantejament electoralista: està registrat des del mes d'abril", ha apuntat Rius, que ha defensat suspendre els desnonament en habitatges propietat de fons voltor. El partit de Puigdemont també aposta per prohibir la compra de pisos per part de fons financers, i que hi hagi desgravacions pel lloguer habitual, i també pel cos de la hipoteca. La reducció de l'IVA, la protecció dels deutors hipotecaris davant de la venda a fons d'inversió i la protecció de persones grans també formen part del decret plantejat per Junts. El PSOE ho continua estudiant, i les mesures -ha dit- són "vistes amb bons ulls" per la Moncloa.
"Hem d'actuar directament sobre la situació econòmica dels ciutadans", ha assenyalat Rius, que ha apostat per arribar a un "mínim comú denominador" i que no s'aprofiti el decret per introduir qüestions que no tenen res a veure amb l'habitatge. "Treballem perquè hi hagi consens, perquè les mesures s'apliquin i perquè es frenin els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris", ha indicat el portaveu de Junts. No ha volgut donar detalls de l'estat de les negociacions, que s'estan duent a terme de manera urgent per tal de portar aquest dimarts un decret a la taula del consell de ministres. De moment, tant Sumar com Podem dubten. "Hem de sortir de la trinxera", ha recalcat.
El portaveu de la formació de Puigdemont ha assenyalat, en tot cas, que quan tinguin el text definitiu ja diran quin és el posicionament. Preguntat sobre si la presència de Pedro Sánchez a Barcelona al llarg de dilluns motivarà algun contacte directe, ha respost que no. En tot cas, aquestes són les deu principals mesures que tindrà el decret elaborat per la Moncloa. L'elaboració del text està condicionada, també, per l'acampada que hi ha organitzada des de dissabte a la Puerta del Sol de Madrid.
- Prohibició de la compra especulativa dels fons voltor.
- Protecció contra desnonaments.
- Estabilització del preu dels contractes de lloguer.
- Regulació del lloguer de temporada.
- Augment de l'IVA dels pisos turístics.
- Reducció de l'IVA de la construcció d'habitatge protegit amb qualificació permanent.
- Bonificacions fiscals per als propietaris que abaixin els preus del lloguer.
- Bonificacions fiscals per als llogaters.
- Ajudes per a la compra del primer habitatge.
- Blindatge del parc públic estatal d'habitatge.