Gabriel Rufián defensa «ordre, drets i deures» i control de fronteres en immigració

"Cal ordre, control de fronteres i drets i deures". Aquesta és la recepta que ha presentat Gabriel Rufián sobre immigració en una entrevista a Salvados emesa aquest diumenge al vespre. El cap de files d'ERC a Madrid ha advertit que l'arribada de milers d'immigrants -en referència a la crisi migratòria de Ceuta- és un "repte" que cal abordar, abans de tot, amb la recuperació de "vies d'entrada legals" i el respecte a la convivència. "I això s'aplica si et dius Antonio, Nicolai o Hassan", ha afegit Rufián.
Suposa això compra el marc de l'extrema dreta? Rufián assegura que aquest marc està "compradíssim" per part de la societat: "Jo només aspiro a competir dins d'aquest marc", ha assegurat. El dirigent republicà també ha criticat que l'esquerra faci servir eslògans en aquesta qüestió i ha advertit que "el sentiment és més fort que la veritat". Per això, demana a les forces progressistes parlar de la qüestió migratòria perquè no sembli que es vol amagar per por que els titllin de racistes.
Rufián, igual que va fer al Congrés fa unes setmanes, ha defensat el "qui la fa la paga, es digui com es digui". I ho ha exemplificat amb aquesta reflexió: "El Vaquilla dels anys vuitanta era de la Mina, i els d'ara són d'un altre lloc perquè són migrants pobres que no són responsables de la precarietat". "Això no és racista, és dir la puta veritat", ha conclòs Rufián, que ha advertit que la gent és conscient de la problemàtica i que suposa un "repte d'inclusió i d'integració" per a la política i la societat.
Rufián limita el front d'esquerres a Catalunya
Preguntat per la seva proposta d'agrupar l'esquerra i si estaria disposat a ser la cara visible d'una llista unitària, ha contestat que no es veu "més enllà" de Catalunya: "Seria falsejar-me a mi mateix". Però ha obert la porta a acords amb partits com Podem, ha considerat que a Catalunya sí es pot fer un front d'esquerres i ha insistit: l'objectiu és "no putejar-nos entre nosaltres" i "no robar-nos vot". Per això ha dit que, si no aconsegueixen posar-se d'acord, "ens mereixem que ens arrasin". "Catalunya amb això té un dilema que o pot enorgullir o pot avergonyir. I jo aposto perquè Catalunya inspiri amb un front que pugui ajudar la resta", ha plantejat.
Un PSOE "covard" en habitatge
Per altra banda, el portaveu d'ERC al Congrés ha advertit que l'habitatge és un problema prioritari que "ja està arrasant l'esquerra" i ha qüestionat la posició del PSOE, acusant-lo de "covardia social" i de bloquejar les propostes en aquesta matèria. Rufián ha afirmat que l'habitatge és el principal assumpte de la política. "Res del que hem fet, res del que ha fet aquest govern, per molt bé que estigui, i hi ha hagut coses molt bones, no servirà si no soluciones el tema de l'habitatge", ha dit el diputat d'ERC.
Per a ell, la solució passa per augmentar els impostos als qui "tinguin pisos buits per la cara" o posar topall als preus dels lloguers. I ha recordat que diversos grups parlamentaris han presentat ja una proposta en el Congrés perquè augmentin els impostos a partir del tercer habitatge. No obstant això, ha assenyalat el PSOE per "bloquejar" aquestes propostes, l'ha acusat d'optar sempre per "la pitjor opció" i ha avisat Pedro Sánchez que caurà per "covardia".
"El PSOE és un partit que, cada vegada que pot escollir, escull la pitjor opció. Cada vegada que ha pogut escollir entre un inquilí precari i un gran propietari, ha escollit el gran propietari", ha exemplificat. També creu que el problema de l'habitatge resideix en els qui hi especulen: "Hi ha estrangers que compren 40, 50, 60 pisos i els lloguen a 1.500 euros al mes. La minoria perillosa, el migrant perillós és aquest". "Hi ha un moment en què tu has de limitar; no pot ser la llei de la selva", ha argumentat.