Investiguen un regidor de Vox a Santa Coloma per delicte d'odi contra migrants

El regidor de Vox a Santa Coloma de Gramenet, Aitor Navarro, és investigat per presumptes delictes d'odi i de revelació de secrets per haver difós dades personals de persones migrants que han rebut ajuts de l'Ajuntament de la ciutat. L'acusació ve d'una querella presentada per diverses entitats socials de Santa Coloma que també denuncien el to i contingut xenòfob dels seus discursos als plens i a xarxes.
Navarro va obtenir l'acta de regidor a les eleccions municipals del 2023 i, des d'aleshores, ha protagonitzat diverses polèmiques. La més recent, i per la qual s'ha presentat la querella, és la que el regidor de Vox va protagonitzar en un programa de vídeo en directe en què va començar a dir els noms, cognoms, origen i quantitat de diners de les persones que havien rebut ajuts econòmics del consistori.
Durant la intervenció, Navarro va fer comentaris sobre l'origen d'aquestes persones que les entitats consideren que fomenta un "discurs d'odi". "Es veuen noms xinesos i pakistanesos i et preguntes: 'I l'espanyol on està'?", deia en directe el regidor de Vox.
La jutgessa ha admès a tràmit la denúncia i, segons ha pogut saber elDiario.es, Navarro està citat a comparèixer com a investigar el dia 11 de novembre. Les entitats que han presentat la querella -SOS Racisme, el Centre d'Acolliment de Santa Coloma, Ca la Sisqueta, Espai Gramenet, Papers i Drets per Tothom i Ningú Sense Llar Gramenet- subratllen que el regidor podria haver comès un delicte de revelació de secrets en haver obtingut la informació a través dels sistemes informàtics municipals de manera indeguda.
A més, també recullen una publicació al perfil d'Instagram de Navarro en què hauria compartit un document amb les dades personals dels migrants que han rebut ajudes de l'Ajuntament de Santa Coloma, on governa el PSC amb majoria absoluta des de fa dècades.