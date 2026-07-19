«És vostè gai?»: les respostes homòfobes a xarxes d'un regidor de Vox a Sant Cugat

Enmig de la polèmica sobre les pantalles gegants que s'instal·laran en diverses ciutats del país per veure la final del Mundial, el regidor de Vox a Sant Cugat, Jordi Guirado, s'ha convertit en el centre de la controvèrsia per les seves respostes homòfobes a xarxes socials arran d'un vídeo del partit denunciant que a Sant Cugat no posaran pantalla per veure el partit Espanya-Argentina.
En el vídeo, publicat per Vox Sant Cugat, la formació carrega contra el govern municipal per no instal·lar una pantalla per seguir la final del Mundial. "El govern ha impedit que els santcugatencs puguem gaudir del partit de la nostra Selecció en una pantalla gegant", comença explicant un dels regidors de Vox que, junt amb Guirado, apareixen al vídeo en una moto amb la bandera espanyola.
Després, tots dos fan una crida a sortir al carrer si guanya la selecció espanyola per "celebrar el nostre segon Mundial". La publicació ha provocat una allau de comentaris que se centren en la part final del vídeo, en què es veu tapada la matrícula de la moto i, substituint-la, apareix una bandera espanyola amb la frase: "Vamos España".
Els usuaris a Instagram han reaccionat rient-se d'aquest vídeo i denunciant que és "il·legal" circular amb la matrícula d'un vehicle tapada, ja que segons el Reglament General de Vehicles, les plaques han de ser visibles i llegibles en tot moment.
Les respostes homòfobes de Guirado
En aquest context, Guirado ha optat per respondre les crítiques i comentaris des del seu compte personal amb missatges en què, per atacar i insultar els usuaris, feia servir l'orientació sexual. "Des de quan vas començar a notar la teva tendència homosexual?", respon a un usuari que comenta en el vídeo de Vox sobre el fet de tapar la matrícula. Un comentari que, de fet, ja no apareix a la publicació perquè l'han esborrat.
"És vostè gai?","Vostè és gai i ho sap" o “Quin Marlaskón estàs fet”, són alguns altres dels comentaris que el regidor del partit ha escrit, l'últim en referència al nom del ministre d'Interior Fernando Grande-Marlaska i la paraula "maricón". Les reiterades al·lusions a l'orientació sexual com una forma d'insult cap als qui critiquen el vídeo del partit d'extrema dreta han provocat polèmica a xarxes, on la gent ha recriminat aquest comportament obertament homòfob.