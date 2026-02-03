Vila passa factura a Junts pel discurs en castellà de Puigneró adreçat a Veneçuela

Als consistoris no sempre s'hi discuteixen temes estrictament locals i divendres es va posar en evidències al ple de l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Fa uns dies, el de Sabadell demanava l'"alliberament immediat" de Nicolás Maduro gràcies a les abstencions del PSC i de Junts. A Sant Cugat la CUP havia presentat una moció per condemnar l'actuació americana, que Junts, el PP i Vox van tombar. En nom dels juntaires va prendre la paraula Jordi Puigneró, quart tinent d'alcalde. L'exvicepresident del Govern va fer un discurs molt més contundent que l'oficial del partit en aquest assumpte i va afirmar que el segrest de Maduro sense aval internacional podia ser "compatible" amb la democràcia i que caldria veure "com acaba la feina" Donald Trump, segons que recollien mitjans locals.
El que va cridar l'atenció va ser que fes part de la seva intervenció en castellà. Entre els assistents al ple hi havia alguns veneçolans residents a la ciutat i Puigneró va decidir canviar la llengua i passar-se a la castellana. Ara bé, l'exvicepresident de la Generalitat no va canviar d'idioma pels presents al plenari, de qui es pot assumir que haurien d'entendre el català si és que viuen a Sant Cugat, sinó que va aclarir que ho feia perquè el ple s'emetia en directe a través de les xarxes de l'ajuntament i que, tal vegada, algú seguia el debat santcugatenc des del país del Carib. No consta que tingués ressò a Veneçuela, però on sí que hi ha hagut polèmica és a Catalunya, amb el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, entrant en el xoc amb Junts.
Xoc entre Sales i Vila pel català
Anem a pams. La presidenta del grup parlamentari de Junts al Parlament, Mònica Sales, es feia ressò aquest dilluns d'una informació que apuntava que el Govern "tirava pilotes fora" per un discurs de Salvador Illa en castellà durant un acte a Barcelona. Sales va carregar contra el Pacte Nacional per la Llengua: "paper mullat, cortina de fum, habitual propaganda per fer-nos creure el que no és". La líder parlamentària dels juntaires va lamentar que el Govern "no prioritza" la llengua catalana i que "s'amaga" quan se li demanen explicacions.
Vila ha aprofitat la intervenció de Puigneró per contraatacar Sales. "El veritable problema de Junts és que el Pacte Nacional per la Llengua posa en relleu tot el que haurien pogut fer mentre manaven però no van saber fer", ha sentenciat el conseller de Política Lingüística. Vila creu que l'acord que va impulsar, que va tenir el suport del PSC, ERC i els Comuns, té el mèrit d'haver "activat" Junts en la defensa de la llengua però ha compartit el vídeo de Puigneró per passar factura amb els juntaires: "A l’hora de la veritat, els nivells d’exigència que s’apliquen a ells mateixos són més flexibles que els que reclamen als altres", ha sentenciat Vila.