Qui va empadronar Ortega Smith a Sant Cugat?

Torna la polèmica dels empadronaments fraudulents a Sant Cugat. Aquesta vegada però, el protagonista és l'exsecretari general del partit d'extrema dreta Vox, Javier Ortega Smith, que l'any 2019 estava empadronat a la ciutat vallesana on va votar a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Durant el ple de l'ajuntament de Madrid, l'alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha preguntat irònicament a l'encara portaveu de Vox si ell pot parlar d'empadronaments il·legals, donada la seva situació en el partit en el qual milita, amb un expedient de suspensió de militància obert.
En un intercanvi de retrets Almeida, ha acusat directament Ortega Smith de cometre un "frau" l'any 2019. Segons ha recordat l'alcalde madrileny, el regidor de Vox es va empadronar a Sant Cugat amb un objectiu clar: poder votar-se a si mateix com a candidat a les eleccions espanyoles per la circumscripció de Barcelona, malgrat que només un mes després es presentava com a cap de llista a l'Alcaldia de Madrid.
Però, qui va fer possible que el dirigent de Vox s'empadronés a la ciutat vallesana el 2019?
Les acusacions han saltat de Madrid a Sant Cugat a través de X quan el tinent d'alcaldia de Sant Cugat, Jordi Puigneró ha acusat la CUP -que va governar juntament amb ERC i el PSC des del 2019 al 2023- de ser la responsable d'empadronar irregularment el líder ultradretà. "Hem hagut d'arribar els de Junts al Govern perquè el padró deixi de ser un "coladero"". Li ha respost l'aleshores alcaldessa de Sant Cugat, la republicana Mireia Ingla: "Per votar a les eleccions de l’abril del 2019 calia estar empadronat mínim dos mesos abans, o sigui des del febrer del 2019 quan els convergents governàveu sols amb 11 regidors".
De fet, l'empadronament d'Ortega Smith a Sant Cugat no va ser fruit de l'atzar ni d'una residència real. Però aquesta maniobra administrativa li va permetre figurar al padró municipal de Sant Cugat i, per tant, aparèixer a les llistes del cens electoral del municipi el 28 d'abril de 2019 on va votar a l'escola Joan Maragall.
En aquest senti, aquest passat estiu a Sant Cugat es van donar de baixa fins a 4.000 persones del padró en considerar-se que no resideixen a la ciutat o que estan en alguna situació irregular. Així mateix ho defensa l'alcalde Josep Maria Vallès, qui assegura que cal endurir els controls a l'hora d'empadronar ciutadans al municipi per evitar casos fraudulents. El mateix Vallès fa unes setmanes va definir el B9 de Badalona de "fantàstic hotel", unes declaracions que van provocar el xoc amb ERC el seu soci de govern a Sant Cugat.