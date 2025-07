El cap de llista del PP a Sant Cugat deu 600.000 euros a Hisenda segons l’Agència Tributària

Un regidor del ple municipal de Sant Cugat apareix en una llista dels morosos de l’Agència Tributària espanyola. Es tracta del cap de llista del Partit Popular de la ciutat, Álvaro Benejam, que deu 604.900 euros segons el document de l'entitat. El recull comprèn pop de 6.000 noms que deuen més de 600.000 euros cadascun a Hisenda i que, entre tots, sumen un deute que ronda els 16.000 milions d’euros.

El regidor popular, segons ha afirmat al digital Cugat Mèdia, diu que la xifra que apareix al document és fruit d'un seguit de conjuntures que, assegura, són “injustes”. Benejam ha explicat que Hisenda va fer arribar les notificacions un lloc que no era casa seva. El regidor havia canviat de domicili feia poc i això va fer que no pogués donar resposta a les peticions dins del termini estipulat.

Arran d'això, diu Benejam, se li haurien imposat penalitzacions i recàrrecs que haurien fet incrementar considerablement la xifra que devia al començament. També afirma que se li van fer una sèrie d'inspeccions fiscals on es va posar de manifest que no havia tributat com corresponia “algunes qüestions”.

El deute inicial, segons el regidor popular, estaria al voltant dels 200.000 euros. Per tant, hi hauria uns 400.000 euros que correspondrien interessos i penalitzacions. Alhora, Benejam assegura a la premsa que ja ha pagat uns 135.000 euros de la xifra total que se li reclama i que està fent els tràmits i reunions pertinents per solucionar aquest cas. Tant és així, que davant d'aquestes circumstàncies, ha explicat al digital Cugat Mèdia que "vol emprendre accions legals" contra l’Agència Tributària per la manera com s'ha gestionat la seva situació.