Obre el termini per demanar ajuts d'escolaritat i menjador d'escoles bressol pel curs 2025-2026

L'Ajuntament de Sant Cugat va obrir aquest dimarts 5 d'agost el termini per demanar ajuts econòmics per a fer front a les despeses d’escolaritat o de servei de menjador escolar de l’alumnat matriculat a les escoles bressol municipals el curs 2025-2026. La sol·licitud es podrà fer fins a l'1 de setembre a través de la web de l'Ajuntament.
Qui pot demanar els ajuts?
Podrà beneficiar-se dels ajuts l’alumnat empadronat a Sant Cugat del Vallès i matriculat en escoles bressol municipals. La sol·licitud l'hauran de fer les mares, pares o tutors legals de l'alumnat que vulgui optar a aquests ajuts econòmics.
Per demanar-los les persones que els sol·liciten han de complir amb uns requisits, a part d'estar empadronats i matriculats en escoles bressol municipals.
Per exemple, no es pot rebre cap altre ajut públic pel mateix concepte si el seu import, sumat al de l'ajut regulat en aquestes bases, supera el cost de l'escolaritat i/o del servei de menjador; no es poden tenir deutes d'escolaritat i de menjador corresponents a altres cursos, excepte que estigui degudament justificat; o assistir diàriament a l'escola bressol, tret de causes degudament justificades, d'entre altres.
Per consultar les bases i els requisits per demanar l'ajut econòmic visita la web de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, on es pot realitzar el tràmit tant de manera digital com pressencial.