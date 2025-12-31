La Grossa de Cap d'Any deixa dos premis als Vallesos

La Grossa de Cap d'Any ha deixat rastre en el seu pas pel Vallès Oriental i el Vallès Occidental, tant és així que han tocat dos premis del sorteig a dues localitats de les comarques. Els números vallesans agraciats han estat el 15376 i el 73762, a Paret del Vallès i a Palau-solità i Plegamans, respectivament. En concret han estat el segon quart premi i el tercer premi.
El Vallès Occidental s'ha beneficiat del segon quart premi de la Grossa i, a banda de Palau-solità i Plegamans, també s'ha venut al Vendrell i a través d'internet. Està dotat amb 10.000 euros per bitllet, cosa que suposa 1.000 euros per cada euro jugat. Aquest és el segon dels dos quarts premis que s'han repartit durant el sorteig.
El tercer premi de la Grossa, el 73762, s'ha distribuït a Paret del Vallès i també per Internet. Les persones que tinguin una butlleta amb aquest número, segons han informat des de Loteries de Catalunya, cobraran 30.000 euros, 3.000 euros per cada euro jugat. El número anterior i el posterior rebran 500 euros per bitllet jugat. Es tracta, doncs, de quantitats substancials, que han convertit la zona del Vallès en una de les àrees més afortunades de Catalunya.
Loteries de Catalunya va posar a la venda un total de 100.000 números, del 00000 al 99999, amb 35 sèries. Cada bitllet costava 10 euros i es poden adquirir en els punts de venda habituals de Loteries de Catalunya i a la xarxa de distribució complementària, integrada per supermercats i també per internet. El primer premi de la Grossa compta amb una quantitat de 200.000 euros per bitllet. El segon, amb 65.000 i el tercer, amb 30.000. Els dos quarts premis són de 10.000 euros i tres cinquens premis de 5.000 euros.