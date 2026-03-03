Un director premiat a Arizona roda un thriller psicològic al Montseny

El Baix Montseny ha tornat a ser un escenari de cinema aquest mes de febrer. El passat dijous 26 va acabar el rodatge d'una pel·lícula que farà sortir a la gran pantalla alguns indrets de Llinars, Vallgorguina, Cardedeu, Vilalba Sasserra i Riells i Viabrea. El llargmetratge s'anomena Lunas de Sangre i està escrit i dirigit per Marc Carreté i compta amb Joan Frank Charansonnet com a actor protagonista.
El director torna a formar tàndem amb Charansonnet després de la seva anterior col·laboració a Lagunas, la guarida del Diablo, pel·lícula que va obtenir dotze nominacions en festivals internacionals de gènere i dos premis: a Millor Direcció en el FICTV-Festival Internacional Cine Terror de Valparaiso, i a Millor Actor a Horror Origins Film Festival de Tucson, Arizona. La pel·lícula es va estrenar a Amazon Prime Video a través dels canals AMC+ i Planet Horror.
Lunas de Sangre ha estat produïda per Patchouli Films i Velum Films amb Víctor Perxachs al capdavant de la producció. El repartiment es completa amb Jaume Montané, Núria F.Sanagustín, Juna Charansonnet, Gala Charansonnet, Montse Rodríguez, Elena Antón, Ramón Godino, Montse Ribadellas, Adrià Pujades, Elena Codó i Ramón Canals.
Lunas de Sangre s’emmarca dins del gènere de thriller psicològic i segueix un individu en el seu esforç per no quedar exclòs de la societat. A la perifèria, una furgoneta abandonada es converteix en el refugi d’un home que, colpejat per la vida, ha perdut el vincle amb la realitat. Aquest film proposa un viatge al cor de la soledat i la bogeria: el retrat d’algú arraconat per la societat que, devorat pel rancor i la misèria, travessa la frontera entre la desesperació i l’horror.
El rodatge s’ha desenvolupat principalment al Baix Montseny entre les localitats de Llinars del Vallès, Vilalba Sasserra, Vallgorguina i Cardedeu, a més d’altres municipis com Riells i Viabrea i Sant Iscle de Vallalta.
El projecte ha comptat amb el suport dels ajuntaments de Llinars, Vallgorguina i Vilalba Sasserra. Així com amb la col·laboració i patrocini de l'Hostal Fonda Galícia, Barcelona Beer Company (cerdos voladores), Carniceria Empordà, Fleca Ylla, Eudog, Ice, Ras Coffe, Fagom Efficiency, Autocars Barba i CSI (Carburants Sant Iscle). El projecte comença la fase de muntatge i postproducció, que comptarà amb la banda sonora del compositor Marcús JGR, guanyador del Biznaga de plata del Festival de Málaga de 2021 per El Vientre del Mar.