Quatre biblioteques del Montseny prestaran llavors autòctones

Les biblioteques de Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera participen al programa Biblioteca de Llavors, que permetrà als usuaris dels equipament culturals recollir llavors per cultivar-les i fer-ne ús. Aquesta iniciativa del Vallès Oriental que té com a objectiu difondre el coneixement de les varietats locals de llavors, fomentar-ne el conreu i consum amb la voluntat de contribuir a la preservació i generar comunitat al seu entorn.
El servei de préstec de llavors inclou varietats locals a partir d’una selecció realitzada pel Banc de Llavors del Vallès Oriental i que varia cada temporada segons el calendari de sembra. Ara al febrer i fins al maig s'engega la primera temporada del préstec de llavors amb les varietats de tomàquet Rosa Ple del Vallès, tomàquet Vall del Tenes i Porro de l’Etern.
Un dels valors clau de la Biblioteca de Llavors és la preservació de les varietats locals. Per aquest motiu, un cop feta la collita, es demana retornar a la biblioteca una part de les noves llavors, amb la finalitat de transmetre-les i garantir la continuïtat del projecte.
A la Biblioteca lliuraran un sobre amb llavors de les varietats locals seleccionades i instruccions específiques de sembra i cultiu juntament amb una guia pràctica per conservar i produir llavors. A més, s'inclourà un tríptic amb el funcionament general del projecte, que s’emmarca dins del programa De l’Hort a la Biblioteca, que promou el coneixement del territori i del patrimoni agrícola amb un enfocament proper i participatiu.
El projecte
Totes les catorze biblioteques del Vallès Oriental participen amb una línia de programació basada en tallers i xerrades que apel·len a la participació ciutadana, la preservació de la biodiversitat agrícola i a la creació de vincles entre productors i veïns. Set d’aquestes biblioteques, ofereixen, a més, el servei de préstec de llavors. La primera temporada ha començat el 23 de febrer amb les varietats: Tomàquet Rosa Ple del Vallès, Tomàquet Vall del Tenes i Porro de l’Etern.
De l’Hort a la Biblioteca, va néixer l’any 2017 i des de llavors promou el coneixement del territori i del patrimoni agrícola. Amb la Biblioteca de llavors, les biblioteques tenen la voluntat de reforçar el seu paper com a espais de trobada, aprenentatge i creació de comunitat, amb un tipus de préstec que té com a tret diferencial valorar la biodiversitat del Vallès Oriental i el Montseny.