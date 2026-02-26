«El Foraster» del País Valencià visita el Montseny: «Ser català és una actitud»

La televisió pública del País Valencià, À Punt, ha dedicat un programa al Montseny i la seva gent. En concret, ha estat una entrega del Xino Xano Ibèric, “L’embruix del Montseny”, un programa infantil protagonitzat per Hu Zhao, un noi d'origen xinès que descriuen com "el xinès més valencià del món". Hu Zhao es dedica a visitar pobles i ciutats del País Valencià per explicar històries relacionades amb la seva gent.
Després d'anar a totes les comarques valencianes, Zhao s'ha desplaçat al poble de Montseny on ha conegut a en Toni, un senyor de Gandia que es dedica a fer paelles juntament amb en Carles. Paelles al peu del Montseny i amb un secret, la música que toquen plegats. "Ser català i valencià és una actitud, no és el lloc on neixes", li ha explicat en Toni. Pel que fa a les diferències en Toni Galera, que es va traslladar a Catalunya per amor, diu que n'hi ha una. "Els catalans no s'aturen a fer l'esmorzaret com fent nosaltres", diu.
Zhao ha visitat els boscos frondosos d'Arbúcies i el parc "Selva Aventura", on s'ha pogut tirar de les tirolines, d'arbre en arbre. En la seva ruta ha passat pel Castell de Montsoriu, acompanyat de la Mireia de Vilamarxant, una professora valenciana que s'ha traslladat a la nostra comarca. "M'he enamorat de la mirada que tenen sobre l'educació", ha explicat dels catalans. La Mireia a banda d'estar d'acord amb el nostre sistema educatiu, també es va enamorar d'un noi del Baix Montseny, en Joan, que va conèixer a través d'una pàgina d'internet.
També han passat per una carnisseria de Sant Celoni, Embotits Montseny, on Hu Zhao ha tastat un fuet que l'ha captivat. El jove Zhao, però, els ha fet una recomanació de collita pròpia. "Si poseu fetge a les pilotes tindreu les millors de Catalunya", ha assegurat. Alhora, ha visitat Santa Maria de Palautordera, on han conegut l'Eduard, l'aparellador del poble, i li han comprat un brioix a la Pastisseria Vallflorida de Sant Esteve. Tot seguit, han fet parada al Pont Trencat que han descrit com a símbol d'unitat entre "Palautordera i Sant Celoni".
Al llarg del capítol, Hu es troba amb altres valencians que han decidit començar una nova etapa al Montseny com l'Alfons Malparlat, jove músic d'Alcoi especialitzat en criatures fantàstiques instal·lat a Cardedeu. I la Laia, en una masia, que li ha mostrat la màgia dels ramats del Montseny i tots els usos artesanals que pot tenir la llana, des de la roba als matalassos.
El format d'aquest programa, molt similar al Foraster de Quim Masferrer, fins i tot inclou la cita "sou molt bona gent" en un clip al començament del programa i una reunió final amb un grup de valencians instal·lats a la rodalia de Cardedeu, la majoria dels quals, expliquen, es dediquen a l'educació. Aquest episodi forma part de la cinquena temporada de Xino Xano, una etapa en què el format amplia el seu univers narratiu per a recórrer els racons més singulars de la península Ibèrica, amb una mirada humana i respectuosa."Amb el seu estil pròxim i curiós, Hu Zhao, el xinés més valencià del món, descobreix no sols la riquesa natural del Montseny, sinó també la manera de viure d’aquells que han fet d’esta terra la seua casa", han comunicat des d'ÀPunt.