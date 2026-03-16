El periodista bredenc Bernat Gimeno s’estrena al món literari amb un thriller sobre la ultradreta catalana

El periodista bredenc Bernat Gimeno s’estrena al món literari amb Set de poder un thriller ambientat al món de la política catalana i el periodisme. Gimeno presentarà el llibre a la seva vila natal, Breda, el pròxim divendres 27 de març al Centre Cultural Els Forns, en un acte acompanyat pel responsable de NacióBaixMontseny, Bernat Castanyer.
La novel·la, publicada per l’editorial Rosa dels Vents, narra la història d’una líder d’extrema dreta independentista, Clara Montfort, i les seves maniobres per prendre el control del seu partit. En paral·lel, un periodista es dedica a investigar els moviments de Montfort per aconseguir el poder. “Jo convido els lectors a llegir la novel·la i treure les seves pròpies conclusions”, subratlla Gimeno en preguntar-li per un possible paral·lelisme amb la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
Gimeno explica que l’element central de la trama és el poder com a concepte, amb dues històries que van avançant en paral·lel i al final es troben. L’autor ha treballat en els últims deu anys en el sector de la comunicació política en dos departaments de la Generalitat encapçalats per ERC. La novel·la recull una nota a l’inici que explicita que les formacions polítiques, les capçaleres dels diaris, els personatges i les trames que hi apareixen són fruit de la imaginació de l’autor, però Gimeno constata que “és inevitable que es puguin construir paral·lelismes”. “El lector podrà dir ‘em recorda a no sé qui, és lògic i normal, però la trama és una ficció total. Seria difícil que es pogués reproduir a la vida real”, explica.
Tot i que la intenció de l’autor és que el lector s’entretingui i s’ho passi bé, també pretén donar un cert missatge polític. Gimeno conclou a la seva novel·la que “l’extrema dreta actua sense cap escrúpol” i això es va veient, diu, a mesura que avança la trama. “No és casual”, admet, que la protagonista sigui una líder d’extrema dreta i no un altre.
L’autor se sent còmode amb la comparació amb la sèrie estatunidenca House of cards, que narra l’ascens al poder d’un congressista calculador i implacable i la seva dona. En aquest sentit, Gimeno remarca que ‘Set de poder’ és un thriller que parla de política, i no tant un thriller polític. “El poden llegir persones a qui els agradi la novel·la negra, encara que no estiguin avesades a la realitat política”, aclareix.
Aquesta és la primera novel·la de Gimeno, que després de molts anys treballant en comunicació política va decidir escriure Set de poder perquè trobava a faltar thrillers en català vinculats a la política. Segons ell, hi ha molta novel·la negra en català i thrillers que són molt potents, però no tants vinculats al poder. Entre els seus referents destaca Laia Vilaseca, Oriol Canals, Lluís Llort, Gil Pratsobrerroca, Joel Dicker, Dolores Redondo o Ibon Martín.
La intenció de Gimeno amb el seu primer llibre és atrapar el lector en un moment en què la literatura té molta competència amb les xarxes socials i les plataformes. “Necessitem un tipus de literatura que intenti captar molt l’atenció, amb estructures àgils i capítols curts, per tenir eines per competir”, argumenta. És per això que ha intentat escriure una novel·la àgil, amb molts girs i sorpreses, perquè “la gent en lloc d’agafar el mòbil o encendre la tele opti pel llibre”. L’autor treballa en una segona novel·la que d’alguna manera tindrà algun tipus de vinculació o de continuïtat amb Set de poder.