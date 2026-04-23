Sant Celoni es vesteix de dansa aquest abril

Sant Celoni s’afegirà a la commemoració del Dia Internacional de la Dansa amb una programació variada que inclou cinc activitats repartides entre els dies 25, 26 i 29 d’abril. Les propostes, pensades per a tots els públics, combinaran exhibicions, espectacles i activitats participatives amb l’objectiu de posar en valor la dansa en totes les seves formes.
La programació s’iniciarà dissabte 25 d’abril a les 10:30 hores a la plaça de l’Església amb “Evolució del moviment”, una mostra que presenta el progrés de l’alumnat des dels nivells inicials fins als més avançats. L’espectacle inclourà disciplines com el ballet clàssic, la dansa contemporània, el jazz, el flamenc i les danses urbanes.
El mateix dissabte, a les 18 hores, el Teatre Ateneu acollirà la segona edició de “Dansa en procés”, un projecte impulsat per l’Escola Contrajazz que vol esdevenir un espai de trobada per a la dansa en totes les seves expressions. L’espectacle comptarà també amb la participació de diverses escoles i centres especialitzats: Dansa't Torelló, La Fresh Urban Dance Center, Petit Pas, Espai d'art Tot Dansa, Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre, Escola Vocacions, Studio d'Arts. L’entrada tindrà un cost de 7 euros.
L’endemà, diumenge 26 d’abril, la plaça de la Vila serà l’escenari, d’11 a 13 hores, de la celebració de la Fira d’Abril, amb una exhibició de ball i cant flamenc a càrrec del Grupo de Ball Flamenc de Sant Celoni. L’activitat serà gratuïta. Ja a la tarda, a les 18 hores, el Teatre Ateneu oferirà “De Bayadère a Variadere”, una proposta de Margarita Ponce i Núria Ventura que recorrerà diferents estils, des del ballet clàssic fins a les danses espanyoles, el flamenc, la dansa contemporània i el jazz. L’accés també serà gratuït.
Finalment, dimecres 29 d’abril, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, la plaça de la Biblioteca acollirà a les 18 hores “Ballem al carrer!”. L’activitat, organitzada per l’escola Contrajazz, inclourà la lectura del manifest, jocs en moviment i una coreografia col·lectiva oberta a la participació de tothom.