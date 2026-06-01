Sant Celoni acull la presentació de «50 Tacus», 101 microrelats amb vocació solidària

La Biblioteca L’Escorxador de Sant Celoni acollirà la presentació de 50 Tacus, el nou llibre de l’autor celoní Jordi Pastells Calls, aquest dijous 4 de juny a les 18:30 hores. L’obra és un recull de 101 microrelats i 101 il·lustracions, totes creades pel mateix autor. Aquest número capicua, 101, coincideix amb el cinquantè aniversari de l'autor. "És així com neix 50 Tacus: un recull de microrelats plens de vida, pensament i emoció", explica.
El llibre ha estat publicat per l’editorial Cosanova 17488, una nova iniciativa cultural fundada aquest passat hivern a Cadaqués i dirigida per Vero Borhello. La presentació comptarà també amb la participació de la directora de l’editorial i de Jordi Grivé, president de l’Associació Esportiva Ramassà.
Més enllà del seu valor literari, 50 Tacus destaca per la seva dimensió solidària. Tots els royalties que percebi l’autor es destinaran íntegrament a l’Associació Esportiva Ramassà, una entitat del Vallès Oriental que treballa per la inclusió social a través de l’esport i que impulsa projectes de suport a col·lectius vulnerables, especialment dones refugiades afectades per conflictes bèl·lics.
L’obra reuneix relats breus escrits al llarg de més d’una dècada. Són històries que exploren emocions universals com l’amor, la pèrdua, la memòria o el pas del temps, combinant la sensibilitat poètica amb l’humor, la sàtira i la fantasia. Cada text es presenta com una petita finestra oberta a la condició humana, capaç de convertir situacions quotidianes en reflexions profundes sobre la vida. "No escric amb la pretensió de la tècnica literària acadèmica, sinó amb la passió d’algú que ha deixat créixer les històries dins seu fins a donar-los veu i cos", diu Pastells.
Segons explica l’autor, el nombre de relats –101– va coincidir de manera sorprenent amb el seu cinquantè aniversari. "La vida que vius la decideixes tu. Viu-la creativament i gaudeix-la", és una de les màximes que inspira aquest projecte literari. La voluntat de l'obra és evocar mons sencers en poques línies, històries que transiten entre la intimitat
i l’humor, el record i la imaginació, allò quotidià i l’absurd. Els textos configuren un mosaic vital que explora la fragilitat humana i la bellesa amagada en els instants més efímers. "Amb cinquanta anys, descobreixo que tinc més d'un centenar de relats entre mans: una coincidència que em sembla un senyal, una meitat del camí vital que mereix ser compartida", explica l'autor.
Jordi Pastells, nascut a Barcelona el 1976 i resident a Sant Celoni des de sempre, es va formar com a dissenyador d’interiors a l’Escola Massana. Va iniciar-se en l’escriptura de manera autodidacta l’any 2015 i el 2023 va obtenir el segon premi del Concurs de Microrelats al Comerç de l’Eixample de Barcelona amb el relat Desendollar-la, un reconeixement que el va animar a recopilar i revisar la seva producció literària. La presentació acabarà amb un brindis informal amb cerveses Birrum, una "cervesa gastronòmica" i quilòmetre zero de Sant Celoni.