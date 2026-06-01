Vi, cervesa i música al Festival Glop de Sant Celoni

Els jardins de la Rectoria Vella de Sant Celoni acolliran el pròxim dissabte 13 de juny una edició del Festival Glop, un vespreig gastronòmic i musical que combinarà productes de proximitat, vins, cervesa artesana i música en directe en un entorn emblemàtic del municipi. L’esdeveniment tindrà lloc de les 18 hores fins a les 12 de la nit i reunirà diverses propostes vinculades al territori i al producte KM0, amb l’objectiu d’oferir una experiència pensada per gaudir de la gastronomia local i la cultura del bon beure.
Entre les propostes destacades hi haurà la participació d’El Bocamoll, que presentarà una selecció de vins i escumosos de petits elaboradors catalans, amb algunes referències especials per descobrir. Per la seva banda, Vinalium Wine Bar Sant Celoni oferirà vins exclusius i referències internacionals maridades amb tapes, guacamole i hummus casolans, embotits i formatges del Montseny, a més, també es podrà degustar el seu tradicional vermut de bota.
La cervesa artesana també hi tindrà un paper protagonista amb Birrum, la cervesa de Sant Celoni que portarà les seves creacions inspirades en els set pecats capitals. Es tracta d'una iniciativa que aquest 2026 ha presentat una nova cervesa anomenada "Pigritia", que en llatí vol dir mandra i ociositat. La nova recepta celonina inclou un element curiós: whisky del País Basc. La nova aportació s'adscriu a la voluntat de crear una idea cervesera que ultrapassi el concepte de "cervesa artesanal". "El nom de cervesa artesana està molt gastat i hem decidit enfocar les nostres darreres creacions cap a una cervesa gastronòmica que ens ha portat a fer col·laboracions amb grans experts de tots els àmbits", va explicar un dels impulsors del projecte, Jordi Pastells, a NacióBaixMontseny.
Pel que fa a l’oferta gastronòmica, El Secret servirà crêpes, gelats i pastissos artesans, mentre que Els Avets completarà la proposta amb diversos platets i especialitats gastronòmiques. La banda sonora de la jornada anirà a càrrec de DJ Eskardi i Adrià Ortega, que posaran ritme a una nit pensada per compartir, degustar els productes de la nostra comarca en un ambient festiu i estiuenc.