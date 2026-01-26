ADN Montseny i whisky basc: així és la nova cervesa de Sant Celoni

El Baix Montseny és una comarca coneguda per la seva àmplia oferta de menjars de proximitat i estretament vinculats amb la tradició. No obstant això, hi ha artesans que any rere any innoven i amplien el nostre patrimoni de sabors. És el cas de Jordi Pastells i Joan Planas, de Sant Celoni, socis del projecte Birrum, una "cervesa gastronòmica" i quilòmetre zero, que va néixer de la passió pel procés d'elaboració artesanal. Birrum ja compta amb sis tipus de cervesa diferents, cadascuna amb el nom d'un pecat capital.
Aquest 2026, en Jordi i en Joan han tret un nou pecat, una nova cervesa anomenada "Pigritia", que en llatí vol dir mandra i ociositat. La nova recepta celonina inclou un element curiós: whisky del País Basc. Aquesta aportació tan curiosa s'adscriu a la voluntat de crear una nova idea cervesera que ultrapassi el concepte de "cervesa artesanal". "El nom de cervesa artesana està molt gastat i hem decidit enfocar les nostres darreres creacions cap a una cervesa gastronòmica que ens ha portat a fer col·laboracions amb grans experts de tots els àmbits", ha explicat Jordi Pastells a NacióBaixMontseny.
Entre els noms destacats hi ha Lluc Crusellas, considerat el millor xocolater del món el 2022, i també amb l'empresa Yamaaoi Wasabi, que es dedica a cultivar el cèlebre producte de la cuina japonesa al cor del Montseny, a Viladrau. Per a la seva nova creació, els dos impulsors de Birrum han optat per fer una visita als nostres camarades del País Basc, i donar una aroma de barrica de whisky a la cervesa Pigritia. "Vam anar fins a Vitòria per tastar el whisky Basque Moonshiner que es diu Bikkun i hem col·laborat amb ells per aconseguir un gust únic", afirma Pastells.
Del País Basc al Montseny
El resultat no els ha deixat indiferents i tots dos es mostren satisfets d'haver posat una peça més al repertori de cerveses de Sant Celoni. "Els bascos ens van enviar una bota i hem fet un producte molt especial", asseguren. Pastells diu que el procés d'elaboració amb bota d'aquesta cervesa ha estat especialment complex i que, tot plegat, ha fet que algunes empreses s'interessin pel seu projecte. "Passar d'un hobby a un negoci és complicat, nosaltres hem apostat per la qualitat i no hem mirat el preu. Hem volgut que el contingut de l'ampolla sigui tal com l'hem imaginat", exposa.
Aquesta cervesa, expliquen des de Birrum, es caracteritza per un gust profund i complex, amb un fons marcat de pansa i figa seca que aporta una dolçor natural. En boca és melosa i s'equilibra amb un subtil punt d’amargor. Tot plegat està marcat pel regust de whisky i barril, amb matisos de caramel i per un final aromàtic. "Som una marca difícil de trobar i això ens ha donat un valor afegit que ens ha fet desmarcar de la cervesa artesana" , explica.
Un projecte de dos amants de la cervesa
El projecte de Birrum va néixer l’any 2018 al peu del Montseny, arran d'uns cursos de cervesa a Sant Celoni on es va apuntar Jordi Pastells. "Vaig començar amb la iniciativa a partir d'aquestes classes i el projecte ha estat com un vaixell on han passat moltes persones. Jo soc interiorista, no em dedico això, i la gent que tastava les meves cerveses em va animar a impulsar la marca", explica Pastells.
L’any 2019 el projecte va guanyar una medalla d’or al Barcelona Beer Festival amb la primera cervesa que van treure al mercat, Superbia. Aquest reconeixement va consolidar una manera d’elaborar cervesa que s’allunya dels paràmetres estàndards de producció, basada en un model de cerveseria nòmada. Les receptes es desenvolupen en diferents centres de producció seleccionats per la seva capacitat de cuidar el producte i fer una recepta específica que tingui una relació conceptual entre el pecat i l’estil de la cervesa. "Amb aquesta marca volem portar el nom de Sant Celoni a tot arreu per fer valdre, també, el potencial de la nostra comarca", explica Jordi Pastells.