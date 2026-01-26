El Montseny recull 1.693,7 mm de pluja aquest 2025

L’any 2025 ha estat càlid i molt plujós al parc natural del Montseny, segons les dades recollides per l’estació meteorològica de Santa Fe de Montseny, que gestiona Meteoguilleries. La temperatura mitjana anual ha estat de 10,3 °C, +0,7 °C d’anomalia; per tant, ha estat un any càlid. La pluja també ha estat destacada, sobretot al març, i la llevantada que hi va haver entre el 25 i el 27 de desembre va fer que les estacions del parc superessin els mil litres anuals. A Santa Fe, el còmput total va ser de 1.693,7 mm.
Durant el 2025, tots els mesos van ser càlids excepte el mes de març, que va ser fred. A l’estació de Santa Fe destaca el mes de juny molt càlid, que va superar el valor més alt de les darreres dècades; a més també va ser el més calorós de l’estiu, amb una mitjana de 18,4 °C i anomalia tèrmica estimada de (+3,9 °C) respecte a la mitjana climàtica; en total, setze dies amb temperatures màximes de 25 °C o més.
El total anual de quaranta dies una temperatura major o igual que 25 °C i cinc dies de 30 °C o més. Entre el dia 11 a 16 d’agost, l’onada de calor va assolir una màxima absoluta de l’estiu el dia 31,2 °C el dia 16 d’agost. L’última gelada de la primavera el dia 6 de maig, amb -0,4 °C i primera de la tardor amb -1,9 °C el dia 19 de novembre.
Molta precipitació
Entre el mes de febrer i març es van acumular un total 901,8 mm. S’ha repartit la precipitació en set dies el febrer i en vint-i-tres el març. El dia 13 de setembre es va assolir la intensitat màxima de precipitació anual, amb 6,9 mm/ 5 minuts. Cal destacar la precipitació, tant la mensual com la màxima diària dels mesos dels més pluja (en mm): 633,4 el març i 169,3 el dia 8; 290,7 el desembre i 110,1 el dia 26; i 268,4 el febrer i 169,3 el dia 8.
L’estiu va ser sec com és habitual, precipitació estacional de 135,1 mm, juny molt sec amb només dos dies de pluja apreciable i acumulant 7,3 mm. La precipitació total anual de 1693,7 mm representa un 154 % respecte a la mitjana climàtica. D’altres estacions dins del parc natural destaquen: 1132,5 mm Viladrau- Riera Major i 1.117,1 mm Vallcàrquera (Figaró).
Un desembre de rècords
La llevantada va contribuir a incrementar l’acumulació anual de precipitació fins a valors àmpliament superiors als 1.000 mm a la majoria d’estacions del parc natural. Entre els dies 25 i 27 de desembre la precipitació persistent i localment intensa, associada al flux de llevant, va generar acumulacions significatives, que van situar el mes de desembre, molt probablement, com un dels més plujosos dels darrers anys.
Comparativament, aquestes precipitacions van superar en més del 150 % la mitjana mensual històrica de desembre per a la zona i van confirmar que l’episodi va ser excepcional. Les anomalies més notables es van registrar en els sectors orientats al llevant, on els valors acumulats es van situar clarament per sobre de les mitjanes de la sèrie climatològica disponible. El total acumulat de l’episodi al Puig va ser de 265,7 mm.
Un altre màxim pluviomètric es va registrar a l’estació meteorològica de Santa Fe, amb una precipitació acumulada de 110,1 mm el dia 26 durant l’episodi, significativament inferior al màxim observat al Puig. Les intensitats instantànies de pluja també van ser menors i no van assolir en cap moment els 2 mm/5 min, amb una distribució temporal que indica que els registres més elevats es concentren en els períodes d'activitat convectiva més elevada durant la tarda. El total de l’episodi és de 175,7 mm.